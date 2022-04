La Chronique des Bridgerton saison 2 : 10 références et clins d'oeils aux romans qui donnent des indices sur la suite

3. Les tulipes d'Anthony

Dans l'épisode 8, après le réveil de Kate (Simone Ashley) suite à son accident, Anthony vient lui rendre visite et lui demande de l'épouser. Le vicomte se fait recaler mais n'était pas venu les mains vides (en plus de la bague of course) : il offrait un bouquet de tulipes à Kate. Une scène qui n'est pas sans nous rappeler une petite discussion entre Anthony et Violet (Ruth Gemmell) dans l'épisode 2 de la saison 1. Dans cet épisode, Violet brodait des tulipes pour Daphné et disait : "Elles symbolisent la passion. Votre fiancée voudra peut-être la même chose". On dirait que ça lui est resté en tête. Dans le langage des fleurs, les tulipes représentent l'amour fou et la passion.