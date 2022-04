La Chronique des Bridgerton saison 2 : les 9 plus grosses différences entre la série et le roman

2. Eloise découvre la vérité sur Lady Whistledown

Après avoir dévoilé l'identité de Lady Whistledown au public à la fin de la saison 1, c'est Eloise (Claudia Jessie) qui a découvert que Penelope (Nicola Coughlan) se cache derrière ce pseudo dans l'épisode 8. Une révélation bouleversante qui semble avoir brisé l'amitié des deux jeunes femmes, Lady Whistledown ayant révélé à la société la relation entre Theo (Calam Lynch) et Eloise (on vous en parle plus bas). Dans les livres, Eloise ne découvre pas la vérité sur Lady Whistledown si tôt. C'est d'ailleurs même l'une des dernières à le savoir puisque, quand l'identité de la pro des ragots est révélée à tous à la fin du 4ème livre, Eloise a fui Londres pour retrouver un personnage que vous connaissez déjà (si vous voulez vous spoiler, voici à quoi pourrait ressembler la suite de la série selon les romans).

3. Le premier baiser et la première fois de Kate et Anthony

Pour la version série, les scénaristes ont pas mal retravaillé l'histoire d'Anthony et Kate qui prend beaucoup moins de détours dans le roman de Julia Quinn. Si certaines scènes clés ont été conservées, elles sont toutes modifiées. Notamment la scène de leur premier baiser et celle de leur première fois. Dans la série, Kate et Anthony s'embrassent dans l'église après qu'Edwina leur a annoncé son intention de ne pas épouser le vicomte. Puisqu'il n'y a pas de mariage dans le roman, leur premier baiser y est donc différent. Et il se passe plus tôt dans l'action : Anthony et Kate s'embrassent dans le bureau de ce dernier lors d'une soirée organisée par Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) dans leur demeure londonienne.

Quant à la scène torride dans laquelle Anthony et Kate couchent ensemble ? Dans la série, elle a lieu à la fin de l'épisode 7, dans le jardin des Bridgerton, alors qu'ils ne sont pas mariés (scandale !). Dans le roman, elle est très différente : Anthony et Kate consument leur relation le soir de leur mariage... et pas en extérieur.