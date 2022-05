La Chronique des Bridgerton saison 3 : Daphné de retour ou absente ? On a la réponse

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton sera celle des changements. D'abord parce que la série ne suivra pas l'ordre des livres : ce sont Penelope et Colin qui seront au coeur des futurs épisodes et non Benedict. Autre changement ? Une nouvelle actrice a été recrutée pour jouer Francesca, la 3ème soeur de la fratrie. On sait déjà que Kate et Anthony seront de retour pour la suite et on devrait les voir enfin heureux et mariés (et peut-être même parents si on en croit les infos des acteurs).

Mais qu'en est-il pour Daphné ? Après le départ de Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor a bien fait son retour dans la saison 2 de Bridgerton mais était beaucoup moins présente. Depuis, les projets s'enchaînent pour l'actrice et certains craignent son départ suite à un projet de série. Mais qu'en est-il réellement ?

Daphné de retour ou absente ?

Avant la sortie de la saison 2, Phoebe Dynevor avait assuré vouloir continuer de jouer dans La Chronique des Bridgerton durant des années. Et on dirait que ce sera bien le cas. Dans une interview pour Variety, la nouvelle showrunner Jess Brownell a confirmé le retour de Daphné dans la saison 3 au détour d'une phrase. "Nous voulons continuer à voir tous les frères et soeurs Bridgerton. Ces moments où la famille est ensemble sont essentiels et font que l'on veut tous être un Bridgerton. Donc oui, vous allez revoir Daphné, Anthony et Kate" a-t-elle assuré.

Le hic ? On ne sait pour l'instant pas si les personnages des saisons passées auront un rôle important dans la suite (ou pas). "Je ne veux pas dire pour le moment à quel point vous allez les voir" a confié la boss de la série. Après une histoire compliquée, les fans espèrent bien que Kate et Anthony continueront à faire de nombreuses apparitions à l'écran mais rien n'est joué pour le moment...