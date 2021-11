La Chronique des Bridgerton saison 2 : Phoebe Dynevor va-t-elle quitter la série ? Elle rassure

Après Daphné et Simon, c'est une autre histoire d'amour qui sera au centre de La Chronique des Bridgerton dans la saison 2. On va cette fois s'intéresser à Anthony, joué par Jonathan Bailey, et si on peut retenir une chose du tout premier extrait dévoilé en septembre, c'est que le frère de Daphné va bien galérer avec sa prétendante, Kate Sharma (Simone Ashley). Comme dans les romans de Julia Quinn, la série va, chaque saison, changer d'acteur principal en s'intéressant à un nouveau membre du clan Bridgerton. Cela signifie donc que certains personnages apparaîtront moins à l'écran voire même vont disparaître.

Ce sera déjà le cas en saison 2 puisque Regé-Jean Page a quitté la série. L'interprète du Duc de Hastings pourrait même ne jamais revenir d'ici la fin du show. Les fans sont donc inquiets de voir disparaître Phoebe Dynevor alias Daphné. D'autant plus que l'actrice a récemment signé pour être la star d'une toute nouvelle série.

Phoebe Dynevor rassure les fans de Bridgerton

Alors, la star est-elle prête à quitter définitivement La Chronique des Bridgerton ? Pas vraiment ! Ce lundi 8 novembre 2021, Phoebe Dynevor assistait à une projection de son prochain film The Colour Room (découvrez tous ses projets à venir) à Londres. L'occasion pour elle de donner quelques interviews et d'évoquer la suite de la série qui l'a fait connaître. L'interprète de Daphné a rappelé avoir récemment terminé le tournage de la saison 2 et ne semble pas prête à abandonner son personnage rapidement.

"C'est un projet qui m'apporte beaucoup de joie, c'est une super expérience. (...) Je suis fière et très excitée d'en faire partie pendant les années à venir." a-t-elle expliqué à RNC TV. Une petite phrase qui a de quoi rassurer : Phoebe Dynevor semble plus que jamais prête à reprendre son rôle dans de futures saisons ! La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4. Si l'on suit les romans, la saison 3 devrait être consacrée à Benedict (Luke Thompson) et la saison 4 à Colin (Luke Newton).