Phoebe Dynevor : après La Chronique des Bridgerton, dans quels films et séries va-t-elle jouer ?

Call My Agent

La série Dix pour cent s'exporte à l'étranger. En plus du remake à Bollywood qui va débarquer sur Netflix le 29 octobre, Call My Agent (le titre de la série à l'étranger) aura aussi son remake britannique. Et Phoebe Dynevor ne jouera pas l'un des agents mais incarnera son propre rôle, en version exagérée évidemment. On a hâte d'entendre les blagues sur Bridgerton !

I Heart Murder

En plus de The Colour Room, Phoebe Dynevor a un autre film dans les cartons : l'actrice qui a confié galérer avec la célébrité sera la star de I Heart Murder. C'est Sony Pictures qui va produire ce long métrage qui sera réalisé par Matt Spicer. Le pitch reste pour l'instant secret et on sait simplement qu'il sera centré sur des personnages féminins. Pour l'instant, seule la star de Bridgerton a été annoncée au casting du film.

Exciting Times

Phoebe Dynevor va aussi jouer un nouveau rôle dans une série et va faire une infidélité à Netflix. Elle est annoncée au casting de Exciting Times, en préparation pour Amazon Prime Vidéo. Cette série est basée sur le roman du même nom (intitulé Rien de sérieux en français) de Naoise Dolan. Le pitch ? Ava est professeure de grammaire anglaise à Hong Kong et enseigne à des enfants issus de familles riches. Elle va se retrouver dans un triangle amoureux avec un banquier et une avocate. Phoebe Dynevor devrait jouer le rôle principal et sera aussi productrice de la série.

Bref, l'interprète de Daphné ne manque pas de projets et on a hâte de le découvrir.