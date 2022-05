La Chronique des Bridgerton saison 3 : Benedict zappé ! Voici les personnages choisis pour la suite (et ça change des livres)

Depuis la sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, c'était le suspense : après Kate et Anthony qui reviendront bien dans les futurs épisodes, quels personnages seront les nouveaux héros de la saison 3 ? Si on suit les romans, c'est Benedict (Luke Thompson) qui était censé prendre la suite mais Shonda Rhimes avait semé le doute en déclarant que la série n'allait peut-être pas suivre l'ordre de la saga littéraire. Après les déclarations de Simone Ashley qui avait évoqué Colin et Penelope en héros, on a maintenant la confirmation.

Nicola Coughlan confirme que Colin et Penelope seront au coeur de la saison 3

Ce dimanche 16 mai 2022, Nicola Coughlan, Charithra Chandran (Edwina) et Simone Ashley (Kate) étaient invitées à un panel consacré à La Chronique des Bridgerton. Evoquant la saison 3, l'interprète de Penelope Featherington a enfin confirmé l'info : elle s'apprête à être la star de la suite dont le tournage débutera d'ici quelques semaines. "Comme Lady Whistledown, j'ai gardé un secret pendant un moment mais je peux confirmer que la saison 3 racontera l'histoire d'amour de Colin et Penelope" a déclaré l'actrice. Elle a même avoué connaître ce secret depuis le tournage de la saison 2 !

"Vous allez être obsédés"

Lors de ce panel, Nicola Coughlan a confié que cette suite est logique pour le duo Colin/Penelope qui prend donc la place de Benedict, star du 3ème roman. Dans la saga écrite par Julia Quinn, l'histoire de Colin est racontée dans le quatrième livre. "Je pense que si on avait vu Penelope à fond sur lui pendant une autre saison, on se dirait : 'Reprends toi ! Allez, passe à autre chose'" a justifié l'actrice irlandaise. Elle avoue aussi que la nouvelle showrunner Jess Brownell lui a déjà dévoilé ce qui attend Colin et Penelope dans la suite. "Je pense que vous allez être obsédés. Je pense que les fans du livre seront très heureux" ajoute-t-elle.

La semaine dernière, on a aussi appris que Francesca Bridgerton changera de visage dans la saison 3 de la série. Une saison 4 est déjà commandée et on imagine qu'elle devrait être centrée sur Benedict cette fois.