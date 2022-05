La Chronique des Bridgerton saison 3 : 5 choses à savoir sur Hannah Dodd, la nouvelle Francesca

Petit bouleversement dans La Chronique des Bridgerton. Non, on ne parle pas du retour de Regé-Jean Page dans le rôle du Duc (même si certains aimeraient bien !) mais de l'arrivée d'une nouvelle actrice au casting, pas pour jouer un nouveau perso mais pour en remplacer une autre. Quasi-absente des saisons 1 et 2, Ruby Stokes qui jouait Francesca ne sera plus dans la suite et est remplacée par Hannah Dodd.

1. Hannah Dodd a débuté en tant que mannequin

Aujourd'hui âgée de 26 ans, Hannah Dodd a débuté sa carrière d'actrice en 2019 et a joué dans plusieurs séries et films comme Les filles de joie (on vous en parle plus bas), Anatomie d'un scandale ou encore Enola Holmes 2. Mais c'est en tant que mannequin qu'elle s'est fait connaître : en 2014, elle était la star de la campagne Burberry aux côtés de Romeo Beckham, le fils de David et Victoria Beckham. Il s'agissait de son premier job en tant que mannequin.