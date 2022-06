La Chronique des Bridgerton : un 2ème spin-off en approche ? C'est possible, voici nos idées

Sortie le 25 décembre 2020 sur Netflix, la saison 1 de La Chronique des Bridgerton a fait un carton. Et sa suite, dispo depuis le 25 mars 2022, a fait encore mieux : la saison 2 centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) a battu des records. Alors forcément, Shondaland (qui produit la série) et Netflix ne veulent pas s'arrêter là ! Le show est renouvelé jusqu'à la saison 4 et une série dérivée est en préparation. Et on dirait bien qu'ils veulent capitaliser à fond... et préparent un autre spin-off.

Un deuxième spin-off pour Bridgerton ?

La rumeur circule en tout cas depuis quelques jours chez les fans de La Chronique des Bridgerton : Netflix préparerait une deuxième série dérivée ! Tout est parti du site de Hamilton Hodell, une agence représentant de nombreux talents de l'industrie. En plus de représenter des acteurs comme Rupert Grint ou Ruth Gemmell alias Violet Bridgerton, l'agence travaille aussi avec d'autres talents comme la directrice de casting Kelly Valentine Hendry qui travaille sur La Chronique des Bridgerton et le spin-off sur la Reine Charlotte. Et justement, dans la liste des projets en cours de cette dernière présente sur le site de son agence, on retrouve la mention d'une autre série dérivée de l'univers Bridgerton :