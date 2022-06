La Chronique des Bridgerton saison 3 : Regé-Jean Page de retour ? "Sa carrière n'a pas décollé comme il le pensait", des négo en cours ?

En avril 2021, Regé-Jean Page brisait le coeur de tous les fans du Duc en annonçant son départ de La Chronique des Bridgerton. L'acteur expliquait n'avoir signé que pour une saison et que ses adieux ont toujours été prévus. Sauf que selon des rumeurs, la prod de la série aurait insisté pour faire revenir Simon et même proposé une somme folle à Regé-Jean Page pour reprendre son rôle, chose qu'il aurait refusée. Sauf que l'acteur aurait retourné sa veste depuis.

Un retour de Regé-Jean Page dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ?

Oui, vous avez bien lu : Regé-Jean Page voudrait au final reprendre son rôle de Simon dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton qui sera consacrée à Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan). Selon le podcast de DeuxMoi, un Instagram 100% gossip populaire aux US, l'acteur serait en pleines négociations pour son retour dans la suite de la série. Une info à prendre pour le moment avec des pincettes comme le précise l'animatrice du podcast. Mais DeuxMoi (qui avait d'ailleurs annoncé que la production de la série avait tenté de retenir Regé-Jean Page, info ensuite confirmée par plusieurs gros médias américains) précise aussi les raisons de ce possible retour.

"Sa carrière n'a pas décollé comme il le pensait" confie l'animatrice et c'est pour cela que l'acteur voudrait revenir. Depuis qu'il a été propulsé au rang de star grâce à la série de Netflix, Regé-Jean Page n'a en effet signé que pour deux films (The Gray Man et Dungeons & Dragons) dans des rôles secondaires. En septembre 2021, DeuxMoi avait aussi révélé que le Duc devait à l'origine être présent dans la saison 2 mais que Regé-Jean Page a décidé de lâcher le show et aurait donc menti sur les raisons de son départ.

Le tournage débute bientôt selon Nicola Coughlan

En attendant de savoir si Simon sera le personnage qui va faire son retour, on sait déjà qu'Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley), les héros de la saison 2, seront bien au programme. Le tournage de la saison 3 va d'ailleurs bientôt débuter, un peu plus tard que prévu. Présente à un événement pour la marque Tiffany ce jeudi 9 juin 2022, Nicola Coughlan qui joue Penelope a confié que le tournage commencera dans deux semaines et qu'elle a récemment reçu le tout premier script. "Pour l'instant, c'est beaucoup d'essayages de costumes et j'ai remis le corset après des mois ! (...) C'est une saison excitante. Colin et Penelope méritent d'être sur le devant de la scène. J'ai mis un costume et j'ai eu les larmes aux yeux, c'est énorme." a confié l'actrice.