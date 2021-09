La Chronique des Bridgerton saison 2 : Regé-Jean Page a-t-il menti sur les raisons de son départ ?

Le compte Insta Deuxmoi a déjà dévoilé plusieurs rumeurs autour de l'absence de Regé-Jean Page. Selon une source qui s'était confiée au compte, Regé-Jean Page aurait refusé de revenir malgré une grosse augmentation de salaire. Une info par la suite confirmée par The Hollywood Reporter qui indiquait que l'acteur aurait dit non à 50 000 dollars par épisode.

L'acteur dit le contraire

De son côté, Regé-Jean Page explique n'avoir jamais voulu jouer Simon plus d'une saison. "Les producteurs m'ont dit : 'Ca sera un arc d'une saison. Il y aura un début, un milieu et une fin. Donne-nous un an' (...) Je trouvais que c'était intéressant, car ça ressemblait à une mini-série (...) J'ai pu venir et contribuer un peu à cet univers, et la famille Bridgerton continue d'avancer" avait-il déclaré lors de l'annonce de son départ. Regé Jean Page ne devrait pas être le seul absent dans la suite puisque Sabrina Bartlett a confié qu'elle ne reprendrait pas son rôle de Siena Rosso dans la 2e saison.