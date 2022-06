La Chronique des Bridgerton saison 3 : une actrice tease un retour surprenant, nos 5 idées (plus ou moins probables)

Ce personnage des livres que les fans adorent

Les lecteurs des romans de Julia Quinn attendent avec impatience l'arrivée d'un personnage qui aura son importance dans la suite : Michael Stirling. Ce dernier est le héros masculin du 6ème roman consacré à Francesca. Et puisque la soeur Bridgerton change de visage pour la saison 3, c'est certainement car elle prendra plus d'importance. Dans les livres, Michael a un lien avec l'Inde et les fans pensent donc qu'il sera lié à Kate. On a envie d'y croire !

Niveau de probabilité : 60%

Le Duc de Hastings

On a le droit de rêver et on y pense forcément : au retour de Simon alias le Duc de Hastings bien sûr. Bon, on te le dit tout de suite, c'est quand même mal barré puisque Regé-Jean Page a décidé de ne pas revenir dans la saison 2 et on ne voit pas pourquoi il reprendrait son rôle dans la suite. Mais bon, on ne pouvait pas ne pas le mentionner...

Niveau de probabilité : -1000%.