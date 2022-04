La Chronique des Bridgerton, le spin-off : un mort à venir ? Les premières images du tournage sèment le doute

Netflix est prête à capitaliser à fond sur le succès de La Chronique des Bridgerton. Alors que la saison 2 a battu un record et est devenue la série en anglais la plus vue de l'histoire de Netflix en un mois (avec plus de 627 millions d'heures de visionnage), la saison 3 est déjà en préparation et une saison 4 est même commandée. Le tournage des futurs épisodes débutera cet été en Angleterre et la plateforme n'a toujours pas dévoilé l'identité du personnage principal qui succèdera à Anthony (mais Simone Ashley a fait une gaffe à ce sujet).

Et ce n'est pas tout : Netflix prépare aussi une série prequel sur la Reine Charlotte qui accueillera dans son casting de nouveaux visages mais aussi trois actrices du show. Golda Rosheuvel alias la Reine Charlotte, Adjoa Andoh (Lady Danbury) et Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) devraient bien apparaître dans les épisodes. Et ce sont les premières images du tournage qui le prouvent, en plus de lancer une première théorie sur le show.

Premières images de tournage... qui teasent un mort ?

Cette semaine, le tournage de la série centrée sur la jeunesse de la Reine Charlotte a été lancé en Angleterre. Et sur les premières photos dévoilées (merci les paparazzi), on peut retrouver Golda Rosheuvel ainsi que Hugh Sachs alias Brimsley. En plus de confirmer que les personnages versions âgé apparaîtront bien dans cette série créée par Shonda Rhimes, ces premières photos à découvrir sur le site du Daily Mail en cliquant ICI ont déjà lancé une théorie.

Et pour cause, sur les images, on peut voir que la Reine mais aussi ses servantes sont toutes habillées en noir. Il semblerait que les acteurs aient tourné une scène de procession funéraire ce qui laisse penser qu'un personnage va mourir. On parie très fortement sur la mort du Roi George (aperçu très rapidement dans les saisons 1 et 2 de Bridgerton), l'époux de la Reine Charlotte.