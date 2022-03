La Chronique des Bridgerton, le spin-off : le casting annoncé, trois stars reprennent leurs rôles

Basée sur la saga écrite par Julia Quinn, La Chronique des Bridgerton est l'un des plus gros succès de Netflix et ça se confirme avec la saison 2. En trois jours, les aventures d'Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) ont déjà accumulé plus de 193 millions d'heures de visionnage, un record pour une série en anglais. Après le succès de la saison 1, Netflix a renouvelé la série jusqu'à la saison 4 mais aussi commandé une série dérivée centrée sur les jeunes années de la Reine Charlotte.

Trois actrices de Bridgerton de retour dans le spin-off

Alors que le tournage vient de débuter en Angleterre, on en sait plus sur le casting de cette nouvelle série. Et ça commence avec le retour confirmé pour trois actrices de la série originale à savoir Golda Rosheuvel (la Reine Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury) et Ruth Gemmell (Violet Bridgerton). Si on savait que les trois personnages seraient au centre de la série, les actrices les jouant à un âge plus mature seront donc aussi présentes. On ne sait pas encore si on les verra à l'écran ou bien si elles prêteront leur voix aux épisodes. Elles ne sont d'ailleurs pas les seules à revenir puisque Hugh Sachs qui joue Brimsley (le valet de la Reine) dans Bridgerton fera aussi une apparition dans ce spin-off qui n'a pas encore de titre.

>> La Chronique des Bridgerton saison 3 : ce que l'on sait déjà sur la suite de la série <<

Le casting annoncé

Cette nouvelle série va aussi accueillir d'autres acteurs pour incarner les personnages version jeunes :

India Amarteifio (Line of Duty) jouera la jeune Reine Charlotte qui débarque à Londres, promise au Roi d'Angleterre.