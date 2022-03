La Chronique des Bridgerton saison 2 : l'âge des personnages vs l'âge des acteurs (il y a des surprises)

Après Daphné et son couple avec Simon dans la saison 1, c'est Anthony qui est au centre de la scène dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Une suite beaucoup moins sexy avec un nombre très limité de scènes de sexe. L'histoire de l'aîné des Bridgerton est quand même 100% romantique et a beaucoup fait réagir les internautes. Mais l'âge des acteurs correspond-t-il à celui des personnages ? On vous prévient, il y a quelques surprises !

Une actrice a 17 ans de plus que son personnage !

On pouvait s'en douter, les stars de La Chronique des Bridgerton sont en fait tous (ou presque) plus âgés que leurs personnages. L'action de cette saison 2 se déroule en 1814, et grâce aux livres écrits par Julia Quinn, on peut donc découvrir l'âge des personnages lors de cette saison mondaine. Surprise, une actrice a en réalité 17 ans de plus que son perso. Eh oui, rien que ça !

>> La Chronique des Bridgerton saison 3 : ce que l'on sait déjà sur la suite de la série <<

L'âge des acteurs vs l'âge de leur personnage dans Bridgerton