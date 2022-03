La Chronique des Bridgerton saison 2 : ce gros fail dans les scènes intimes passé (presque) inaperçu

Depuis ce vendredi 25 mars 2022, vous pouvez retrouver les 8 épisodes de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix. Une saison 3 est déjà en préparation mais il faudra patienter un moment avant de la découvrir. Pour combler l'attente, certains fans ont déjà vu - et revu (et revu) - la série... et découvert un gros fail dans deux épisodes et plus particulièrement dans le montage des scènes intimes. L'aviez-vous remarqué ? Attention, cet article contient des spoilers. N'allez pas plus loin si vous n'avez pas terminé la série et que vous ne voulez rien savoir.

Ça n'a pas vous échapper si vous avez binge watché la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ce week-end : l'histoire centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) contient beaucoup moins de scènes de sexe que dans la saison 1. Les acteurs ont expliqué ce choix scénaristique, tout comme le créateur Chris Van Dusen qui a défendu cette décision dans une interview pour PRBK. "Pour nous, les scénaristes, on a beaucoup parlé du fait que parfois, ce sont les choses qu'on ne voit pas qui peuvent être beaucoup plus sexy et les choses que l'on laisse imaginer peuvent être plus torrides que de le montrer." a-t-il déclaré. >> La Chronique des Bridgerton saison 3 : ce que l'on sait déjà sur la suite de la série << Dans la saison 2, il n'y a au total que deux scènes de sexe/scènes dénudées pour le couple Kate/Anthony. L'une d'elles a lieu à la fin de l'épisode 7 : dans le jardin des Bridgerton, le couple succombe (enfin !) à son attirance. L'autre scène se trouve à la fin de l'épisode 8 : Kate et Anthony sont désormais mariés et traînent au lit à Aubrey Hall. Et c'est tout (oui c'était un peu frustrant) ! Ce gros fail remarqué par les fans D'autant plus qu'en seulement deux scènes de sexe, les monteurs ont quand même trouvé le moyen d'utiliser la même séquence deux fois ! Eh oui, ce détail vous a peut-être échappé mais des fans (très) observateurs (ou alors qui ont revu les scènes en boucle) ont repéré ce fail. Sur Twitter @iris_bee_ a dévoilé cette erreur dans un tweet. Comme l'explique cette internaute, on peut voir dans les deux scènes d'amour la même séquence de quelques secondes, un gros plan sur les visages de Kate et Anthony. Seules différences ? Dans l'une des scènes, l'image a été inversée pour que les personnages soient de l'autre côté et la coloration a été modifiée. La preuve :

La Chronique des Bridgerton saison 2 : la même scène réutilisée pour deux scènes intimes différentes