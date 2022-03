La Chronique des Bridgerton saison 2 : pas assez de scènes intimes ? Les acteurs répondent et expliquent ce choix

Mise en ligne le 25 décembre 2020, la saison 1 de La Chronique des Bridgerton avait cartonné grâce à ses costumes sublimes, son histoire d'amour so romantique mais aussi grâce à ses scènes intimes. Pour le tournage, Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page (qui n'a pas signé pour un saison 2) ont partagé de nombreuses scènes très dénudées (on vous avait même dévoilé comment sont tournées les scènes de sexe dans Bridgerton). Si on pouvait s'attendre à une suite toujours aussi sexy, c'est le cas, mais pas dans le même sens du terme. Pour le couple Anthony (Jonathan Bailey) / Kate (Simone Ashley), l'histoire prend son temps et les deux personnages partagent beaucoup moins de scènes intimes.

Seulement deux scènes dénudées pour Kate et Anthony

En tout et pour tout, seules deux scènes de sexe avec les deux personnages principaux sont présentes dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. La première n'arrive qu'à la fin de l'épisode 7 quand Anthony et Kate succombent (enfin) à leur désir alors qu'ils ne sont même pas mariés (un véritable scandale à l'époque de la Régence !). La seconde est l'une des dernières scènes du final, l'épisode 8, quand les deux amoureux, mariés cette fois, traînent au lit à Aubrey Hall. Une décision qui a pu étonner certains téléspectateurs de la série qui s'attendaient à voir autant de scènes intimes à l'écran que dans la saison 1.

"C'est logique pour ces personnages"

Lors d'une conférence de presse, les acteurs de Bridgerton, Jonathan Bailey et Simone Ashle , ainsi que le créateur et showrunner Chris Van Dusen, sont revenus sur ce choix. Selon l'interprète de Kate, le nombre limité de scènes intimes correspond parfaitement à l'histoire et à l'évolution d'Anthony et Kate au fil des épisodes. "C'est logique pour ces personnages car ils sont tellement protecteurs envers leur famille et ils sont honnêtes envers leur devoir et responsabilité. Le fait de briser cela n'aurait pas été logique pour les personnages. Ce ne sont pas juste des scènes de sexe, elles ont toutes une signification et je pense que quand ça arrive, elles sont méritées." a expliqué la star vue aussi dans Sex Education.

Quant à Jonathan Bailey, qui avait dévoilé un secret de tournage des scènes intimes ? L'acteur a confié que ce choix était important, également pour surprendre les téléspectateurs. "Kate et Anthony se sentent nus l'un devant l'autre et c'est une façon plus cérébrale d'explorer la sexualité. Je pense que c'est très bien aussi pour les saisons à venir, le fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce ne soit qu'une série sur le sexe car ça en fait partie mais il y a tant d'autres choses géniales qui seront explorées par la suite." a-t-il confié.

"Aucune scène de sexe n'est là parce que c'est une scène de sexe"

De son côté, le créateur de la série qui a évoqué l'absence de scènes de sexe dans une interview donnée à PRBK a rappelé qu'aucune scène de sexe de la série n'était là par hasard. "Pour nous, la quantité ne compte pas. Notre approche au sujet de l'intimité dans la série est la même que pour la saison 1 : nous utilisons ces scènes intimes pour raconter une histoire et pour la faire avancer. Aucune scène de sexe n'est là parce que c'est une scène de sexe, je ne pense pas qu'on fera ça un jour. Elles servent à un objectif plus large. C'est une histoire différente cette saison, ce sont des personnages différents. Anthony et Kate sont très différents de Daphné et Simon" a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je trouve aussi que c'est très sexy de se regarder à travers une pièce, les mains qui se frôlent, les doigts qui se touchent presque et on peut sentir cette montée en puissance, épisode après épisode, scène après scène. On sait que quand on va arriver au point culminant, ça aura valu le coup.".