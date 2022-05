La Chronique des Bridgerton saison 3 : ce qui nous attend dans la suite selon le livre

Comment Colin et Penelope se mettent-ils en couple ?

Déjà, le quatrième roman de la saga des Bridgerton commence en réalité des années après l'action des saisons 1 et 2. Et pas seulement quelques années : le quatrième livre débute en 1824 soit 10 ans après le mariage d'Anthony et Kate. On imagine que ce saut dans le temps ne sera pas si important dans la version série, Simone Ashley ayant déjà teasé une suite un an plus tard. Au début du roman, Colin est de retour après un nouveau voyage en Grèce et va recroiser la route de son "amie" Penelope. Petit à petit, il va se découvrir des sentiments pour la jeune femme. Penelope, elle, va se rendre compte qu'elle a un autre point commun avec Colin : l'amour de l'écriture. Elle va aussi se lier d'amitié avec Lady Danbury.

La fin de Lady Whistledown

Alors qu'ils se rapprochent, Colin va faire une découverte : Penelope est en fait Lady Whistledown. Dans les romans, il est d'ailleurs le premier à apprendre cette nouvelle. Une révélation qui n'empêche pas leur mariage mais qui va causer quelques tensions. Mais Penelope va aussi être visée par du chantage : Cressida va découvrir qu'elle se cache derrière Lady Whistledown et tenter de lui soutirer de l'argent. Afin de contrer ses plans, les Bridgerton organisent un bal chez Daphné où Colin dévoile que sa femme est Lady Whistledown devant toute la société. Une annonce accueillie sous les applaudissements par Lady Danbury et les Bridgerton. Tout est bien qui finit bien et Penelope raccroche une fois pour toute la plume.

Plusieurs intrigues amoureuses en parallèle ?

Si Colin et Penelope sont au coeur du quatrième roman, d'autres histoires se déroulent en parallèle du troisième livre et pourraient être intégrées à la série. Notamment le début de l'histoire de Francesca. Une nouvelle actrice a été choisie pour incarner le personnage ce qui laisse penser qu'elle tiendra un plus grande place dans la suite. En parallèle de l'histoire de Benedict, la troisième soeur Bridgerton se marie avec John Stirling qui meurt peu de temps après. Quant à Benedict ? Son histoire pourrait elle aussi être teasée dans cette saison 3 puisque plusieurs années se passent entre sa rencontre avec sa future épouse et le début de leur histoire.

Pour savoir si l'histoire sera similaire dans la série, rendez-vous en 2023. Oui, c'est loin...