La Chronique des Bridgerton saison 3 : un saut dans le temps à venir

Dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, l'action se déroulait en 1813 et Daphné (Phoebe Dynevor) y trouvait l'amour avec Simon (Regé-Jean Page). La suite, centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) avait lieu un an plus tard, en 1814. Et les sauts dans le temps, ce n'est visiblement pas terminé pour la série adaptée des romans de Julia Quinn.

Simone Ashley tease un saut dans le temps pour la saison 3 de Bridgerton

Si on ne sait toujours pas officiellement quel personnage sera au coeur de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, on peut compter sur Simone Ashley alias Kate Sharma pour nous dévoiler des infos. Dans une récente interview, l'actrice a dévoilé que c'est Colin, joué par Luke Newton, qui sera au centre des futurs épisodes. Et elle ne s'arrête pas là ! Invitée dans l'émission britannique This Morning, l'actrice a donné une autre info sur la suite : il y aura encore un saut dans le temps. Bon, ce n'est pas une grande surprise mais quand même.

Évoquant le retour de Kate dans la saison 3, Simone Ashley a confié que les futurs épisodes se dérouleront un an après le mariage de Kate et Anthony - mariage qui n'a d'ailleurs pas été montré dans la série, une chose qui a fait polémique chez les fans du couple. Pour rappel, la fin de l'épisode 8 montrait le couple six mois après le mariage alors qu'ils revenaient tout juste de leur lune de miel.

Quelle suite pour Kate et Anthony ?

Pour l'instant, on ne sait pas dans quelle proportion le couple Kate/Anthony sera présent dans l'intrigue de la saison 3. Auront-ils droit à une vraie intrigue secondaire ou bien ne feront-ils que quelques apparitions, comme avec Daphné dans la saison 2 ? Quoiqu'il en soit, les acteurs ont déjà des idées pour la suite. Parmi l'un des souhaits principaux de Jonathan Bailey ? Voir Anthony devenir père pour la première fois. "Il sera un père incroyable. Je pense que, pour la première fois de sa vie, il pourra voir en lui les qualités qu'il admirait chez son père. Je pense que ça va l'aider à grandir encore plus car il n'a jamais vraiment ressenti le fait qu'il pouvait être comme lui. Kate est la personne qui lui montre que c'est le cas. Je pense qu'il va grandir. Et j'ai tellement hâte qu'ils aient un bébé. Le petit Edmund est le premier si on suit les livres" avait-il confié à The Wrap. On a déjà hâte de voir ça... mais il faudra attendre 2023. Allez, courage !