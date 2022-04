La Chronique des Bridgerton saison 2 : les fans déçus demandent des scènes coupées, Shonda Rhimes répond

Si les fans de La Chronique des Bridgerton ont (dans la majorité) kiffé la saison 2, certaines choses ont frustré les internautes. Et on ne parle pas que du nombre très limité de scènes de sexe à l'écran. Depuis quelques jours sur les réseaux, les fans de la série ont exprimé leur frustration face aux déclarations de plusieurs personnes liées à la production, notamment du créateur Chris Van Dusen. En cause ? Ses explications sur l'absence à l'écran du mariage de Kate et Anthony, joués par Simone Ashley et Jonathan Bailey. Mais pas seulement.

Dans des interviews, l'interprète d'Anthony a aussi dévoilé que les scènes intimes ont été coupées au montage et que la scène de la bibliothèque (qui se déroule dans l'épisode 4 et est une des scènes les plus importantes dans le roman de Julia Quinn) devait à l'origine être plus longue et revenir sur le passé des personnages. Sur Twitter notamment, des fans de la série ont confié être déçus par les décisions des producteurs et estiment que le couple Kate/Anthony (ou Kanthony pour les intimes) n'a pas été assez mis en avant, contrairement au triangle amoureux avec Edwina (Charithra Chandran).

Les fans demandent les scènes coupées de Kanthony

Suite à tout ça, des internautes ont lancé une campagne sur les réseaux pour demander la mise en ligne de scènes coupées centrées sur le couple Kate / Anthony. Ils ont posté de nombreux tweets avec le hashtag #ReleaseTheBridgertonCut et avec la phrase "Release all the deleted Kanthony scenes" (Sortez toutes les scènes coupées de Kanthony en français).