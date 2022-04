La Chronique des Bridgerton saison 2 : pourquoi cette scène importante pour Kate et Anthony n'est pas présente

Pour voir Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) heureux dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, il a fallu être très (très) patients. C'est à la toute fin de l'épisode 8 que le vicomte dévoilait enfin ses sentiments à Kate, qui acceptait de l'épouser. Mais surprise pour les fans : le mariage du couple n'a pas été montré à l'écran. Dans la dernière scène, on les retrouvait en fait 6 mois plus tard. Sur les réseaux, beaucoup ont critiqué l'absence du mariage d'Anthony et Kate dans la série, alors que le mariage avorté d'Anthony et Edwina qui n'existe pas dans le roman était bien présent. Mais pourquoi ce choix ?

L'équipe explique pourquoi le mariage de Kanthony n'est pas dans la série

C'est Cheryl Dunye, réalisatrice des épisodes 7 et 8 de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, qui a répondu à la question que se posent de nombreux fans du couple Kate/Anthony. Et la réponse pourrait en énerver certains : selon elle, si le mariage du couple n'a pas été montré, c'est parce qu'il y avait déjà un autre mariage précédemment (dans l'épisode 6). "Deux mariages dans une série qui auraient été spectaculaires... On ne pouvait pas en faire un autre après le premier." a-t-elle confié à Insider. "On s'est dit : 'On ne veut pas que l'autre mariage ait l'air ridicule car le premier était plus grand'" a-t-elle expliqué. On n'est pas vraiment convaincus par cette explication mais bon...

>> La Chronique des Bridgerton saison 2 : des scènes intimes coupées au montage, Jonathan Bailey fait des révélations <<

De son côté, le créateur et showrunner de Bridgerton, Chris Van Dusen, avait aussi expliqué l'absence de cette scène à sa façon. "Il y a un mariage au milieu de la saison et il y a une petite séquence de fantasme (le moment où Kate apparaît en mariée à Anthony, ndlr). Et puis à la fin, il y a un moment puissant où on voit Anthony et Kate seuls dans l'église, juste tous les deux, où ils échangent leur premier baiser passionné. C'est le mariage. C'est un moment si beau, excitant et fascinant pour eux qu'il n'y avait pas d'autres choses à ajouter." a-t-il déclaré.