La Chronique des Bridgerton saison 2 : des scènes intimes coupées au montage, Jonathan Bailey fait des révélations

Si la saison 1 de La Chronique des Bridgerton contenait de nombreuses scènes de sexe entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), la saison 2 de la série était plus chaste. Seules deux scènes montraient le rapprochement d'Anthony (Jonathan Bailey) et de Kate (Simone Ashley) : l'une à la fin de l'épisode 7 dans laquelle ils succombaient enfin à leur attirance et une autre à la fin de l'épisode 8, alors qu'ils sont mariés.

Les acteurs et le showrunner ont expliqué ce choix et Jonathan Bailey est revenu sur cette décision dans une interview donnée à USA Today. "Ce que l'on perd en scènes de sexe, on le gagne en compréhension plus profonde des personnages, ce qui enrichie ce monde pour que les futures scènes intimes ne soient pas si présentes et qu'on ne se repose pas tellement sur ça. Cela aurait été une erreur si Kate et Anthony s'étaient rapprochés physiquement plus rapidement" a confié l'acteur. Et ce n'est pas la seule chose qu'il avait à dire à ce sujet.

Jonathan Bailey avoue que des scènes de sexe ont été coupées

Dans une interview donnée à Harper's Bazaar, l'interprète d'Anthony Bridgerton a avoué que les scènes de sexe présentes dans la série ont en réalité été coupées au montage. Evoquant la première fois du couple dans l'épisode 7, l'acteur a confié : "Nous avions exploré beaucoup plus que ça et je pense qu'à l'origine, cette scène était beaucoup plus longue". Et d'ajouter au sujet de la scène de l'épisode suivant : "Il y avait plus de choses intimes dans l'épisode 8". Quant à savoir pourquoi ces scènes ont été coupées ? C'est un mystère... Heureusement, Kate et Anthony seront de retour dans la saison 3 et on peut donc espérer de nouvelles scènes intimes entre eux.

"C'est logique que tout soit centré sur le plaisir de Kate"

Quoiqu'il en soit, Jonathan Bailey est aussi revenu sur la première scène de sexe du couple, confiant qu'il avait tenu à rajouter une ligne de dialogue à cette scène : le moment où Anthony dit à Kate qu'il ne "la touchera pas" (ou bien qu'"il peut s'arrêter", ça dépend si vous avez regardé en VF ou VO), alors qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre. "Je pense que c'était important qu'il soit respectueux et qu'il soit compréhensif envers elle" a confié l'acteur, ajoutant que la notion de consentement était essentielle pour lui.