La Chronique des Bridgerton saison 3 : Edwina de retour ? Ça semble se confirmer

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, les fans ont pu découvrir la famille Sharma, arrivée fraîchement d'Inde. Si Anthony (Jonathan Bailey) s'est d'abord fiancé avec la cadette Edwina (Charithra Chandran), il a fini par se marier avec sa soeur aînée, Kate (Simone Ashley). On le sait déjà, le vicomte et la vicomtesse Bridgerton seront de retour pour la saison 3 qui sera centrée sur Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan). Mais qu'en est-il d'Edwina qui est toujours à la recherche de l'amour ? Jusqu'à présent, l'actrice a semé le doute sur son retour.

Edwina de retour ? Simone Ashley aurait confirmé

Et si Charithra Chandran reprenait bien son rôle d'Edwina dans la suite de La Chronique des Bridgerton ? Ce n'est peut-être pas qu'un lointain souhait... Récemment, l'actrice a participé à plusieurs interviews en compagnie de Nicola Coughlan et Simone Ashley et à un panel où l'interprète de Penelope a dévoilé qu'elle sera au coeur de la suite. Et lors d'un article publié par IndieWire, le site précise qu'Edwina devrait bien revenir pour la saison 3, attendue pour 2023. "Simone Ashley a confirmé son retour ainsi que celui de Charithra Chandran pour la saison 3 de Bridgerton" peut-on lire dans l'article en question.

Une petite phrase qui semble donc indiquer que les aventures d'Edwina ne sont pas terminées. Évidemment, il faudra encore patienter pour avoir la confirmation. Mais on vous rappelle quand même que Simone Ashley a déjà gaffé en dévoilant l'identité des personnages principaux de la saison 3, un peu plus d'un mois avant l'officialisation.

Le tournage de la saison 3 repoussé

Pour découvrir les premiers aperçus de la saison 3 de Bridgerton, il faudra attendre encore un peu. Alors que le tournage devait débuter le 6 juin prochain selon Jonathan Bailey, Nicola Coughlan a confié que les prises de vues sont retardées à cause de la préparation des costumes qui prend plus de temps que prévu. Quoiqu'il en soit, il faudra attendre 2023 pour découvrir les épisodes. Oui, c'est loin...