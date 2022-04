La Chronique des Bridgerton saison 3 : Theo de retour... et bientôt en couple avec Eloise ?

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, il n'y a pas qu'Anthony (Jonathan Bailey) qui a eu droit à une histoire sentimentale. Alors qu'elle faisait ses débuts sur le marché du mariage, Eloise (Claudia Jessie) s'est aussi liée d'amitié - et un peu plus - avec Theo Sharpe (Calam Lynch). Sauf que l'histoire ne se terminait pas très bien : Lady Whistledown aka Penelope (Nicola Coughlan) dévoilait le rapprochement de la jeune Bridgerton et de l'assistant imprimeur, ce qui causait un scandale. Ils décidaient donc de ne plus se voir. Une chose qui ne va peut-être pas durer.

Le créateur de Bridgerton tease un retour de Theo

Après les déclarations des acteurs qui ont donné des infos sur la suite des couples Penelope/Colin ou encore Kate/Anthony (Jonathan Bailey et Simone Ashley seront bien de retour dans la suite), c'est le créateur et showrunner de La Chronique des Bridgerton qui a teasé un retour de Theo dans la saison 3 dont le tournage débute cet été. Au détour d'une question sur Eloise, le boss de la série a confié : "Elle n'allait pas être intéressée par tous ces bals pour débutantes et mettre ces robes restrictives ou aller s'entraîner à danser et danser avec d'autres hommes. Elle a poursuivi ce qu'elle aime, ces sujets intelligents et je pense que cette saison a servi à préparer Eloise pour les saisons à venir et je pense que Theo en fera partie."

Traduction : il semblerait bien que Theo soit de retour dans la suite et qu'un nouveau rapprochement ne soit pas à exclure. Bon, on attend déjà de voir comment les Bridgerton vont pouvoir calmer le scandale autour de cette relation avant d'espérer une histoire d'amour. D'autant plus que, si ce couple se confirme, cela signifie que la série ne suivra pas l'histoire d'Eloise dans les livres.

Quelle suite pour Benedict ?

Dans cette interview, Chris Van Dusen a aussi teasé la suite de Benedict (Luke Thompson) et on dirait que, dans la saison 3, le frère d'Anthony va suivre son propre chemin, loin de la bonne société. "Dans la saison 2, Benedict essaie de découvrir qui il est, quelle est sa place dans la famille. Il a des privilèges, il n'a pas à porter le poids de la famille. Il ne gère pas la famille et cela lui donne de la liberté et j'aime voir ce qu'il choisit de faire avec cette liberté." a-t-il confié. Et d'ajouter : "J'ai toujours été intéressé à explorer ce qu'il se passe loin de Mayfair et Benedict est la clé de tout ça. Il nous emmène loin des salons de la société et dans un monde bohémien, dans des endroits artistiques où l'on rencontre des personnages qu'on ne rencontrerait pas ailleurs".

Quant au nom du héros de la saison 3 qui reste encore secret ? Chris Van Dusen assure qu'il n'est pas impossible que plusieurs histoires soient mixées. "Il y a toujours cette possibilité (...) J'ai toujours pensé à une histoire d'amour par saison qui suivrait un enfant par saison. Mais il y a beaucoup de drama qu'on peut tirer de toutes ces histoires d'amour mais il y a toujours la possibilité de faire autrement" déclare-t-il.