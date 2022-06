La Chronique des Bridgerton saison 3 : Simone Ashley donne son plus gros souhait pour Kate

Contrairement à Simon, le Duc de Hastings, qui a disparu de la circulation depuis le départ de Regé-Jean Page, les héros de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton seront toujours au programme pour la saison 3. Simone Ashley a déjà confirmé son retour au casting, ainsi que celui de Jonathan Bailey alias Anthony. Cette suite va cependant un peu innover : contrairement à l'ordre des romans, la saison 3 ne sera pas centrée sur Benedict (Luke Thompson) mais sur le duo Colin (Luke Newton) / Penelope (Nicola Coughlan). Le tournage va débuter sous peu en Angleterre et une actrice a déjà teasé un retour surprenant (et on a des théories).

Simone Ashley dévoile ce qu'elle veut voir pour Kanthony

Pour l'instant, on ne sait pas à quel point on verra Kate et Anthony dans la suite de Bridgerton. Mais dans une nouvelle interview donnée à IMBD où elle répond aux questions des fans, Simone Ashley s'est confiée sur le futur du couple. "Je suis excitée de voir Kate devenir vicomtesse et être à la tête de son foyer. Je pense qu'elle a beaucoup à apprendre d'Anthony et qu'ils seront vraiment des partenaires qui travaillent ensemble." a expliqué l'actrice.

Quant à ce qu'elle veut absolument voir ? "J'adorerais les voir avoir un bébé. Peut-être que ça arrivera ou peut-être que non. Mais avec de la chance, ce sera le cas" confie Simone Ashley. Dans les romans, Anthony et Kate deviennent bien parents environ un an après leur mariage. Une scène du final de la saison 2 teasait d'ailleurs leur future vie de famille.

Jonathan Bailey a déjà validé l'idée

Alors, Kate et Anthony vont-ils devenir parents dans la suite de La Chronique des Bridgerton ? Simone Ashley n'est pas la seule à le vouloir. Après la sortie de la saison 2, Jonathan Bailey avait lui aussi confié qu'il voulait voir l'arrivée d'un bébé pour les deux amoureux. "Il sera un père incroyable. Je pense que, pour la première fois de sa vie, il pourra voir en lui les qualités qu'il admirait chez son père. Je pense que ça va l'aider à grandir encore plus car il n'a jamais vraiment ressenti le fait qu'il pouvait être comme lui. Kate est la personne qui lui montre que c'est le cas. Je pense qu'il va grandir. Et j'ai tellement hâte qu'ils aient un bébé. Le petit Edmund est le premier si on suit les livres" a confié l'acteur à The Wrap.