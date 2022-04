La Chronique des Bridgerton saison 3 : cette scène est un indice sur la suite et vous ne l'aviez sûrement pas remarqué

Un petit moment qui semble complètement anodin mais ne l'est pas du tout en réalité. Comme l'ont relevé les fans, ce n'est en fait pas n'importe quels chiffres qu'Anthony mime des doigts : il montre d'abord le chiffre 3 puis le chiffre 4. Pourquoi c'est important ? Il s'agit en fait du nombre d'enfants qu'ont Kate et Anthony dans la saga écrite par Julia Quinn. S'ils ont d'abord 3 enfants (deux fils prénommés Edmund et Miles, puis une fille prénommée Charlotte), les deux amoureux ont ensuite la surprise de découvrir que Kate est enceinte une quatrième fois, 8 ans après la naissance de leur fille (et alors qu'Anthony a 46 ans). Tant qu'à vous spoiler carrément, on peut même vous dire que ce quatrième bébé est une petite fille prénommée Mary.

Jonathan Bailey a confirmé que cette scène était un clin d'oeil aux livres

Et ce n'est pas une coïncidence : dans une interview donnée à Harper's Bazaar, Jonathan Bailey alias Anthony a confirmé que le chiffre avait bien été pensé comme un clin d'oeil aux livres écrits par Julia Quinn et au futur d'Anthony et Kate. L'acteur a quand même tenté de brouiller les pistes en plaisantant : "Peut-être que c'est le nombre de saisons dans lesquelles ils seront. On ne sait jamais. Il faudra attendre pour le savoir". Dans plusieurs interviews, l'interprète d'Anthony a déjà donné son souhait le plus important pour la saison 3 : la naissance du premier enfant de Kate et Anthony. Les scénaristes vont-ils lui piquer l'idée ?