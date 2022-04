La Chronique des Bridgerton saison 2 : 10 secrets sur les scènes intimes

4. Chaque détail est étudié

Dans une scène de sexe, aucun détail n'est laissé au hasard. Chaque mouvement est millimétré et surtout, chaque geste a une signification pour l'histoire. Pour Glamour, Lizzy Talbot est revenue sur un choix important lors de la première fois du couple, lorsqu'Anthony fait un cunnilingus à Kate. "Nous avons toujours voulu qu'il y ait beaucoup de contacts visuels entre eux à ce moment-là. Ce n'est pas un moment qu'ils veulent éluder, c'est un moment où ils sont présents et engagés. (...) Nous voulions qu'il y ait deux liens : d'abord à travers les yeux mais aussi à travers les mains. Ce n'est pas un moment où ils sont déconnectés, c'est un moment de connexion intense entre eux car ils sont connectés par le regard mais aussi physiquement car ils se tiennent la main." a expliqué la coordinatrice d'intimité.

5. Non, tout n'a pas été tourné en extérieur

Dans la série, Kate et Anthony couchent ensemble dans le jardin des Bridgerton. Mais toutes les scènes de cette première fois n'ont pas vraiment été tournées en extérieur. Lizzy Talbot dévoile à Glamour que la moitié de cette scène a bien été tournée de nuit et dehors tandis que l'autre moitié a été tournée en studio (et l'illusion est totale). "Le deuxième tournage est bien plus agréable car il faisait plus chaud donc on a essayé de tourner la majorité des scènes dénudées à l'intérieur pour que les acteurs aient le plus chaud possible" explique-t-elle.

6. Les scènes de sexe de la saison 2 ont été raccourcies au montage

Certains ont été choqués de ne voir que deux scènes de sexe dans la saison 2 de Bridgerton. Et elles auraient pu être plus longues ! Jonathan Bailey a dévoilé que les scènes de l'épisode 7 ET de l'épisode 8 ont été coupées. "Nous avions exploré beaucoup plus que ça et je pense qu'à l'origine, cette scène était beaucoup plus longue (...) Il y avait plus de choses intimes dans l'épisode 8" avait-il expliqué. Une chose logique selon Lizzie Talbot qui explique que les acteurs tournent toujours plus de scènes que nécessaire, juste pour donner plus d'options lors du montage. "Il y a beaucoup de scènes qui ne se retrouvent pas dans les épisodes." assure-t-elle à Glamour.

7. Oui, la scène de l'épisode 7 a bien été tournée sur le sol

Comme dans la saison 1 où Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page avaient tourné plusieurs scènes de sexe en extérieur, Simone Ashley et Jonathan Bailey ont dû tourner la scène de l'épisode 7 par terre. Bon, on vous rassure, les deux acteurs étaient protégés par des coussins et couvertures habilement placées pour les protéger. Simone Ashley a même confirmé qu'il n'y avait eu aucune blessure ou brûlure suite au tournage.

8. Pourquoi la scène de l'épisode 8 a été compliquée à tourner

L'épisode 8 nous offrait aussi une scène de sexe (ou en tout cas, la fin d'un rapport intime) entre Kate et Anthony qui, à ce point-là de l'histoire, sont mariés. Et c'était d'ailleurs la scène la plus compliquée à tourner selon Lizzy Talbot. Pourquoi ? Car les deux acteurs étaient dans une position assise, l'un en face de l'autre. "C'est un peu compliqué à positionner. Ça a finalement bien fonctionné mais ça a pris du temps pour trouver l'angle et la position car un lit de l'époque de la Régence, c'est délicat" a-t-elle expliqué. Pourquoi ? Car les lits de l'époque sont beaucoup plus étroits.