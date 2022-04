La Chronique des Bridgerton saison 2 : l'autre rôle surprenant de la coordinatrice d'intimité sur le tournage

Si vous avez vu la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, vous avez (peut-être) été surpris. Cette suite, centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) contient beaucoup moins de scènes de sexe que la saison 1. Les acteurs avaient expliqué ce choix et l'interprète du vicomte a même dévoilé que des scènes ont été coupées au montage. Pourtant et malgré le nombre réduit de scènes intimes, la coordinatrice d'intimité a eu pas mal de boulot sur la série. Dans une interview, Lizzy Talbot qui supervise les scènes hot de Bridgerton, a dévoilé qu'elle n'était pas présente uniquement quand les acteurs doivent se mettre nus.

Les acteurs coachés par la coordinatrice d'intimité pour les baisers et pas que !

On ne s'en doutait pas et pourtant, le rôle de la coordinatrice d'intimité sur La Chronique des Bridgerton ne se limite pas aux scènes de sexe. Dans une interview donnée à WMagazine, Lizzy Talbot explique qu'elle travaille également avec les acteurs pour les scènes où ils doivent s'embrasser ou bien pour les scènes de rapprochement physique. Et il y en avait pas mal entre Kate et Anthony dans la saison 2 !

Avant chaque tournage, elle avait donc des discussions avec Jonathan Bailey et Simone Ashley pour les aider à trouver leurs marques et à se sentir à l'aise. "Si vous embrassez quelqu'un à l'écran, vous ne voyez pas ce que ça donne et le réalisateur a 1000 autres choses auxquelles il doit penser. Moi, je suis là pour qu'ils aient une personne expérimentée à ce sujet" a confié la coordinatrice d'intimité de la série. Elle aide donc les acteurs à "chorégraphier" leurs baisers à l'écran pour trouver les meilleurs angles avant qu'ils ne soient filmés. Eh oui, c'est technique pour en arriver là :