La Chronique des Bridgerton, le spin-off : deux persos en approche... pour jouer les parents de Violet ?

Netflix et Shondaland n'ont pas perdu de temps pour capitaliser sur le succès de La Chronique des Bridgerton. La série est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4 et les fans découvriront prochainement l'histoire de Colin et Penelope. Mais le passé de la Reine Charlotte sera aussi exploré dans un spin-off. On sait que Golda Rosheuvel (la Reine Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury) et Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) reprendront leurs rôles dans cette série attendue pour 2022. Le pitch ? On y suit les débuts de Charlotte en tant que Reine après son mariage avec George. Le casting a été annoncé et il s'étoffe aujourd'hui.

Les parents de Violet Bridgerton au casting du spin-off ?

Comme le dévoile Deadline, deux nouveaux acteurs rejoignent le casting du spin-off sur la Reine Charlotte dont le titre définitif n'est pas encore dévoilé. Il s'agit de Katie Brayben (La roue du temps, Luther) et Keir Charles (Flesh and Blood, Love Actually) qui tiendront des rôles récurrents. Leurs personnages ? Vivian Ledger et Lord Ledger. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais les fans des romans de Julia Quinn le savent : Ledger est le nom de jeune fille de Violet, la mère de Daphné, Anthony, Benedict et les autres.