La Chronique des Bridgerton saison 3 : Regé-Jean Page de retour ? Cette petite phrase d'un proche qui laisse espérer une énorme annonce

C'est un retour auquel on ne s'attendait pas forcément... Après être devenu une véritable star suite à la sortie de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, Regé-Jean Page a annoncé en avril 2021 son départ de la série après 8 épisodes. L'acteur qui incarnait Simon Basset alias le Duc de Hastings assurait n'avoir signé que pour une seule saison mais des rumeurs disaient qu'il aurait refusé une grosse somme pour reprendre son rôle.

La saison 2, centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) s'est donc faite sans le Duc mais avec Daphné (Phoebe Dynevor) qui a repris son rôle pour quelques épisodes. Dans la saison 3, la Duchesse sera bien de retour, et on y verra aussi la suite de l'histoire d'amour entre Anthony et Kate. Et l'invité surprise de cette saison qui sera centrée sur Penelope et Colin pourrait bien être... le Duc !

Regé-Jean Page de retour dans Bridgerton ? Ça se confirme !

Il y a quelques semaines, l'Instagram 100% gossip DeuxMoi dévoilait que Regé-Jean Page était en négociations pour reprendre son rôle dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Et ce ne serait pas un simple fantasme de fans ! Selon une source (anonyme) de The Sun, l'acteur que l'on retrouvera prochainement dans le film The Gray Man sur Netflix serait bien en train de négocier son retour dans la série qui l'a fait connaître. "Regé-Jean a toujours été ouvert sur son intention de partir de la série après la saison 1 et de se consacrer à d'autres projets. Mais récemment, il y a eu des dialogues entre lui et les responsables de la série" assure cette personne.

Bon, pas la peine de s'enflammer quand même ! "Aucun accord formel n'a été donné pour le moment mais surveillez ça" a ajouté cette personne. Alors, faut-il vraiment y croire ? Pour le moment, on doute encore mais tout est possible ! Comme le précisait DeuxMoi, Regé-Jean Page aurait décidé de revenir car il n'a, pour le moment, pas trouvé de gros rôles au cinéma ou à la télévision. "Sa carrière n'a pas décollé comme il le pensait" avait confié l'animatrice d'un podcast de l'Insta. L'acteur n'a pas réagi aux rumeurs pour le moment.