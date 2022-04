QUIZ La Chronique des Bridgerton saison 2 : Kate ou Anthony, qui a dit cette phrase ?

Anthony ou Kate, qui a dit cette phrase dans la saison 2 de Bridgerton ? Qui a dit… "Tout ceci n’est qu’un jeu pour vous" Qui a dit… "Vous êtes le poison de mon existence et l’objet de tous mes désirs" Qui a dit… "Vous avez bouleversé mon univers" Qui a dit… "Je me bats pour la famille que j’ai" Qui a dit… "Je ne serai jamais la cause d'un tel désespoir" Qui a dit… "Vous me mettez à bout" Qui a dit… "Nous déclarer forfaits ? Jamais !" Qui a dit… "Tout est de ma faute" Tu es sûr(e) d'avoir vraiment regardé la saison 2 ? On a de gros doutes. Et cette fois, tu n'as même pas l'excuse d'avoir été distrait(e) par les scènes de sexe... Ce n'est pas une catastrophe mais on ne peut pas dire que tu sois un(e) expert(e) de Kanthony. Peut-être que tu auras plus de chance avec un autre quiz. Comme Lady Whistledown, aucun détail ne t'échappe et tu retiens absolument tout. Ou alors tu t'es repassé les scènes avec Kate et Anthony en boucle (on ne te juge pas). Bravo pour ce score !