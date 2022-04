QUIZ La Chronique des Bridgerton saison 2 : as-tu VRAIMENT bien suivi les épisodes ?

As-tu VRAIMENT suivi la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ? Dans quelle ville Edwina et Kate ont-elles grandi en Inde ?

De quelle couleur est le maillet choisi par défaut par Anthony lors du jeu de Pall Mall ?



Quelle chanson entend-on pendant la première fois de Kate et Anthony ?

Quels sont les noms des deux chevaux sur lesquels Anthony et Kate s’écharpent dans l’épisode 2 ?

Lors du mariage d’Anthony et Edwina, quel bracelet Kate fait-elle tomber au sol ?

Comment s’appelle le mari de Philippa ?

Dans quel État des Etats-Unis Lord Featherington dit-il avoir des mines de diamants ?

Quelle lettre Penelope doit-elle faire remplacer sur la presse de l'imprimeur pour éviter de se faire griller par Eloise ?

Combien la Reine Charlotte a-t-elle eu d’enfants selon l’une de ses déclarations ? Quel est le nom de la demeure de campagne des Bridgerton ? Es-tu certain(e) d'avoir vu les épisodes ? Tu n'as même pas l'excuse d'avoir été distrait(e) par les scènes de sexe... Même Anthony est déçu de ce score. Comme s'il n'avait pas déjà assez morflé comme ça dans cette saison 2. C'est cruel de lui infliger ça ! Tu as suivi cette saison 2 de Bridgerton et ça se voit. Bon, tu n'es pas encore expert(e) mais ça peut s'arranger avec un nouveau visionnage. Bravo, tu es comme Lady Whistledown, rien ne t'échappe. Tu as tellement bien répondu à ce quiz qu'on te soupçonne d'avoir vu la saison 2 plusieurs fois. On ne te juge pas hein !