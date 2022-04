SONDAGE La Chronique des Bridgerton : choisis la scène intime la plus hot de la série (bon courage !)

Les saisons 1 et 2 de La Chronique des Bridgerton sont disponibles sur Netflix. La série aura bien une saison 3 dont le tournage doit débuter à l'été 2022. Le personnage central n'a pas été officiellement dévoilé mais Simone Ashley a fait une grosse gaffe sur son identité. On sait déjà que Kate et Anthony seront de retour pour la suite !