Teen Wolf, le film : Dylan O'Brien critiqué pour son absence, il répond aux fans mécontents

Pour les 4 ans de la fin de Teen Wolf en septembre 2021, l'équipe de la série a surpris les fans en annonçant un film, suite des aventures de Scott McCall et de son pack à Beacon Hills. Un projet dont le tournage doit débuter prochainement, pour une diffusion en 2022 sur la plateforme Paramount+. L'intrigue et le casting ont été révélés et il y a eu quelques mauvaises surprises. Le 9 mars, Dylan O'Brien confirmait son absence. Une chose qui fait débat chez les fans de la série : certains accusent l'acteur d'avoir pris la grosse tête et d'oublier qu'il a débuté dans la série, lui qui enchaîne maintenant les projets au cinéma.

Dylan O'Brien reparle de sa décision de ne pas revenir dans Teen Wolf

Évidemment, les producteurs ont contacté Dylan O'Brien pour reprendre son rôle dans le film Teen Wolf. L'acteur a expliqué avoir d'abord voulu tout faire pour y participer... avant de changer d'avis. "J'ai toujours beaucoup d'amour et de loyauté pour la série. Quand le projet de film est venu à moi, j'ai immédiatement essayé que ça fonctionne et puis j'ai réalisé que j'allais contre mon instinct pendant tout ce temps. Je pense que je faisais toutes ces choses pour les autres et pas pour moi." a-t-il expliqué au Hollywood Reporter.

Quitte à briser le coeur de certains, l'interprète de Stiles a donc décidé de suivre son instinct. "Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit : 'Oh, en fait, je n'ai pas envie de rouvrir cette porte et je ne pense pas que ce soit un problème. Je dois écouter mon instinct et le suivre'. Donc c'est ce que j'ai décidé et je pense que c'est ce qui était dans mon coeur pendant tout ce temps (...) J'essayais que ça se fasse pour d'autres personnes et pas pour moi. Et quand je l'ai réalisé, je me suis dit : 'Tu sais quoi ? C'est complètement ok et c'est ce que je vois'." ajoute l'acteur.

Il répond aux fans mécontents

La décision de Dylan O'Brien a en tout cas fait polémique chez les fans du film et l'acteur a été victime de critiques sur les réseaux. Dans son interview pour The Hollywood Reporter, il est revenu sur ces commentaires et assure que Teen Wolf compte toujours autant pour lui. "Je ne voulais pas salir une chose laissée dans un si bel endroit mais c'était difficile car tout ça, ça compte. Les fans comptent pour moi. La série compte pour moi. J'ai une loyauté sans fin à la série et ce qu'elle a été pour moi. Personne ne peut vraiment comprendre. C'était mon école. C'était mon premier rôle. C'était tout pour moi. Donc elle me tient à coeur" a-t-il expliqué, ajoutant qu'il appréciait le soutien et la compréhension qu'il a pu recevoir, malgré les critiques.