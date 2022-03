New Amsterdam saison 5 : la série renouvelée et... annulée par NBC

C'est bientôt terminé pour New Amsterdam

Actuellement diffusée aux USA, la saison 4 de New Amsterdam - la série portée par Ryan Eggold (Max Goodwin), n'est pas encore datée pour la France. En revanche, ce que l'on sait déjà, c'est qu'il ne s'agira pas de la dernière. Au contraire, la nouvelle vient d'être confirmée : la série médicale de NBC reviendra à la rentrée prochaine avec une saison 5.

De quoi avoir le sourire ? Oui... et non. Ce renouvellement a en effet été accompagnée de deux annonces moins réjouissantes. La première ? La saison 5 ne sera composée que de 13 épisodes, ce qui fera d'elle la plus courte de la série. La seconde ? Ces nouveaux épisodes seront également les derniers.

Une annulation logique

Une annulation décevante pour les fans, mais loin d'être illogique. Si les audiences de la série restent correctes aux USA, New Amsterdam a néanmoins quelque peu chuté au fil des saisons, laissant de nombreux téléspectateurs sur le côté, alors même qu'elle coûte chère à produire. En moyenne, la saison 1 réunissait près de 11,06 millions de personnes à J+7, quand pour la saison 4, ils ne sont plus que 7,2 millions de fidèles à J+7.

Pour l'heure, on ne sait pas encore si David Schulner (le créateur) cherchera une nouvelle maison pour fiction, mais on peut néanmoins souffler : avec une commande de 13 épisodes, les scénaristes auront le temps de conclure sereinement les intrigues en cours afin de mettre en scène une belle fin.

Grey's Anatomy peut donc souffler, elle n'est pas près de perdre son trône de Reine des séries médicales !