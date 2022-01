Grey's Anatomy saison 19 : la série renouvelée, le retour d'Ellen Pompeo confirmé

D'après certains, l'argent ne ferait pas le bonheur. En revanche, il semble être suffisamment important pour passer avant de quelconques ambitions créatives. Il y a quelques semaines, Ellen Pompeo - l'interprète de Meredith dans Grey's Anatomy, annonçait en effet sa volonté de mettre fin à la série médicale.

"Je suis actuellement pleinement concentrée sur l'idée de convaincre tout le monde que la série devrait prendre fin, assurait-elle ainsi à Insider. J'ai l'impression d'être cette personne super naïve qui ne cesse de s'interroger sur 'A quoi va bien pouvoir ressembler l'histoire ensuite ? Quelle autre histoire va-t-on pouvoir encore raconter ?'". Le twist ? Là où son état d'esprit semblait pourtant clair, elle vient finalement de signer un nouveau contrat.

Une saison 19 pour Grey's Anatomy

La nouvelle a été confirmée ce lundi 10 janvier 2022, ABC a pris la décision de renouveler Grey's Anatomy pour une saison 19, qui débutera donc à la rentrée prochaine aux USA. Et à cette occasion, Ellen Pompeo et Krista Vernoff (la showrunneuse) ont toutes les deux accepté de prolonger l'aventure pour, au moins, une nouvelle année.

Mieux, la comédienne - qui ne devait plus se rappeler ses envies de départ au moment de signer, a même profité des négociations pour améliorer son statut au sein de la série. De fait, elle passera bientôt de co-productrice exécutive à productrice exécutive. Traduction ? Avec ce nouveau rôle, Ellen Pompeo devrait gagner encore plus d'argent, ce qui devrait l'aider à sécher ses larmes en voyant que la série ne s'arrête toujours pas.

Bientôt la fin de la série ?

A ce sujet, cette saison 19 de Grey's Anatomy sera-t-elle la dernière ? Pour l'heure, ABC n'a rien précisé. Néanmoins, si l'on se fie à l'excitation de Krista Vernoff, mais également de Shonda Rhimes (créatrice, productrice), on ne serait pas surpris de voir la série se poursuivre encore dans le temps.

Dans un communiqué, Shonda Rhimes - qui a récemment confié avoir déjà imaginé la fin de la série, a en effet révélé, "Je ne pourrais pas être plus excitée face à cette opportunité de pouvoir continuer à raconter de nouvelles histoires autour de Meredith, Bailey, Richard et tous les autres médecins du Grey Sloan Memorial. C'est une véritable marque de confiance envers Krista, le casting, l'équipe et les scénaristes qui maintiennent le public en alerte chaque semaine".

De son côté, Krista Vernoff s'est montrée soulagée de voir les studios lui permettre de continuer à raconter ses histoires, "J'ai déjà hâte de pouvoir travailler avec nos scénaristes extraordinaires afin d'aller au-delà de ce que l'on prépare. Et je suis toujours reconnaissante envers nos partenaires chez Disney et ABC de nous laisser raconter des histoires aussi audacieuses avec un véritable impact".

Pour rappel, la seconde partie de la saison 18 de Grey's Anatomy débutera le 24 février 2022 sur ABC aux USA.