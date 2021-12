Grey's Anatomy saison 18 : bientôt la fin ? Ellen Pompeo veut arrêter la série !

La seconde partie de la saison 18 de Grey's Anatomy ne débutera pas avant le 24 février 2022 sur ABC aux USA. Une éternité ? Oui, mais de quoi laisser suffisamment de temps à Ellen Pompeo pour convaincre les producteurs... de tout arrêter. Hein ? Quoi ? Vous avez bien lu, l'interprète de Meredith vient de l'annoncer, elle est enfin prête à tourner la page de la série.

Ellen Pompeo veut arrêter Grey's Anatomy

"Je suis actuellement pleinement concentrée sur l'idée de convaincre tout le même que la série devrait prendre fin, a-t-elle confié au détour d'une interview accordée à Insider. J'ai l'impression d'être cette personne super naïve qui ne cesse de s'interroger sur 'A quoi va bien pouvoir ressembler l'histoire ensuite ? Quelle autre histoire va-t-on pouvoir encore raconter ?'".

Malheureusement pour l'actrice (heureusement pour les fans et les équipes techniques de la fiction médicale), ses états d'âme semblent pour le moment être totalement ignorés. "Tout le monde me répond : 'Ça intéresse qui, Ellen ? La série rapporte des gazillions de dollars'". Autant dire que ce n'est pas demain la veille que les médecins devraient pouvoir partir en vacances !

Une fin loin d'être validée

Et à la question "Pourquoi ne quitte-t-elle tout simplement pas la série afin de lui permettre de se renouveler autrement, comme c'est aujourd'hui le cas de NCIS suite au départ de Mark Harmon (Gibbs) ?", la réponse est encore inconnue. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'avec un salaire estimé à 550 000$ par épisode et un avenir professionnel encore incertain, il ne doit pas être si facile pour elle de claquer la porte d'un tel projet.

Pour l'anecdote, Shonda Rhimes - la créatrice, a récemment confessé qu'elle sera dans tous les cas la seule à décider de l'avenir de la série. "Suis-je la personne qui décidera quand la série se terminera ? Oui, assurait-ell auprès de Variety. Et je suis prête à assumer l'entière responsabilité pour ça quand ou si les gens se mettent en colère". En revanche, elle l'avait ensuite précisé, elle ne sait pas encore à quoi ressemblera cette fin, "Je dirais que j'ai déjà écrit la fin de la série environ 8 fois. A chaque fois je me disais, 'Et c'est comme ça que ça va se conclure !' ou bien, 'C'est ça qui sera la dernière chose prononcée ou faite !' Mais au final, toutes ces choses ont fini par se concrétiser avec le temps. Donc j'ai abandonné".

Vous pouvez donc souffler, les célèbres blouses blanches devraient encore sauver des vies pendant quelques années entre deux histoires d'amour impossibles.