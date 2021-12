Grey's Anatomy saison 18 : la guerre entre Link et Amelia ? Gros clash à venir dans l'épisode 9

Quelle surprise (non), l'épisode 8 de la saison 18 de Grey's Anatomy, diffusé le 16 décembre 2021 aux USA, voyait une nouvelle fois le coeur d'un médecin de l'hôpital se briser. Souvenez-vous, alors que Link (Chris Carmack) était prêt à tout pour récupérer Amelia (Caterina Scorsone) au point de répéter encore et encore une belle déclaration pour la convaincre de poursuivre leur histoire, celui-ci ne pouvait finalement qu'assister, impuissant, à un baiser entre Amelia et Kai (E.R. Fightmaster).

Confrontation intense entre Amelia et Link

Une révélation aussi inattendue que tragique pour le médecin, qui ne restera pas sans conséquences dans la suite de la série. Au contraire, comme on peut le découvrir sur les premières images de l'épisode 9 - programmé le 24 février 2022 sur ABC, on assistera à une confrontation intense entre les deux ex.

Pour l'heure, on ne sait pas encore ce qu'il se dira à l'écran, mais il parait évident que Link confrontera Amelia à ses incohérences et mensonges. Après tout, comment a-t-elle pu embrasser Kai après avoir pourtant dit à Link qu'elle était amoureuse de lui mais qu'elle ne voulait simplement pas se marier avec ? S'agissait-il d'une manipulation de sa part pour mettre tranquillement fin à leur histoire afin d'en débuter une autre rapidement ? Tant de questions qui ne laissent pas espérer une issue positive...

Après tout, s'il est encore possible que cette discussion/dispute permette finalement d'éclaircir la situation et de les rapprocher, le regard troublé/noir d'Amelia face au doigt pointé de Link n'a vraiment rien de rassurant. Au contraire, ça risque d'être explosif !