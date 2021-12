Grey's Anatomy saison 18, épisode 8 : un perso en danger de mort et ça ne sent pas bon...

Depuis ses débuts, Grey's Anatomy nous a plusieurs fois brisé le coeur. La série joue régulièrement avec nos émotions comme avec la mort de George, celle de Derek ou bien plus récemment la mort choc d'Andrew DeLuca. Bref, on en a versé des larmes devant les aventures de Meredith et ce n'est certainement pas fini. Après la mort choc d'un personnage de Station 19 dans le dernier crossover, c'est cette fois un médecin qui pourrait disparaître de la série. On n'est vraiment pas rassurés.

Owen va-t-il mourir dans Grey's Anatomy ?

Oui, vous avez bien lu, la nouvelle victime de Grey's Anatomy pourrait bien être Owen Hunt, joué par Kevin McKidd. Que s'est-il passé ? Dans l'épisode 8 de la saison 18 diffusé ce jeudi aux US, Owen, Teddy (Kim Raver) et Hayes (Richard Flood) quittaient l'hôpital en voiture pour récupérer un coeur pour Farouk, le fils de Megan (Abigail Spencer). Mais le conducteur du véhicule avait une attaque et la voiture faisait une sortie de route pour se retrouver dans un arbre, au bord d'un précipice. Owen persuadait Hayes et Teddy de quitter le véhicule et de l'abandonner à l'intérieur et, dans l'ultime scène, la voiture basculait dans le vide.

>> QUIZ Grey's Anatomy : seul un VRAI fan aura 10/10 à ce test <<

La suite arrive en février 2022

Owen est-il mort dans cet horrible accident ? Pour le savoir, il faudra attendre... le 24 février 2022 ! Eh oui, c'est à cette date que la saison 18 de Grey's Anatomy reviendra aux Etats-Unis avec son épisode 9 qui sera un nouveau crossover avec la saison 5 de Station 19. La bande-annonce à voir dans notre diaporama n'est pas très rassurante concernant le destin d'Owen. Ben (Jason George) et les pompiers vont tenter de lui sauver la vie mais on peut aussi voir un sac mortuaire et des personnages en pleurs dans l'épisode. Des scènes pour nous tromper ou pour nous préparer à une nouvelle mort tragique ? Affaire à suivre !