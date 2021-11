Station 19 : mort choc d'un personnage culte dans l'épisode 5, son interprète réagit

On s'en doutait, cela s'est confirmé ce jeudi 11 novembre 2021 aux USA : la diffusion sur ABC du nouveau crossover entre Grey's Anatomy (saison 18) et Station 19 (saison 5) a brisé le coeur de nombreux fans. En cause ? Un personnage adoré des téléspectateurs a malheureusement trouvé la mort dans l'épisode 5 du spin-off, à savoir... Dean Miller (Okieriete Onaodowan).

Mort de Dean Miller dans Station 19

Que s'est-il passé ? A la suite d'un explosion de gaz dans un quartier proche de la caserne, toute l'équipe est intervenue sur place afin d'évacuer les résidents et sécuriser le périmètre. Malheureusement, la fuite s'est révélée plus importante que prévue et a donc créé une nouvelle explosion.

Pris dans le souffle de celle-ci, de nombreux pompiers ont été blessés, dont Dean Miller qui a rapidement perdu connaissance. Et malgré les premiers soins apportés très rapidement, le personnage est malheureusement décédé sur le trajet qui l'amenait au Grey Sloan Memorial Hospital. Une véritable tragédie pour tous ses coéquipiers, à commencer par Vic (Barrett Doss). Celle-ci venait en effet d'être sauvée par Dean et de découvrir ses véritables sentiments à son encontre.

L'acteur et la créatrice réagissent à ce départ

Un nouveau drame dans l'histoire de Station 19 qui a logiquement ému les fans de la série, mais qui n'a finalement rien d'illogique. La raison ? Alors que Okieriete Onaodowan était présent depuis les débuts de la série, son départ était en discussions depuis déjà plusieurs mois. Il aurait ainsi demandé à quitter l'aventure au terme de la saison 4 afin d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière, avant de finalement accepter de participer aux premiers épisodes de la saison 5 dans le but d'offrir une véritable fin à son personnage.

Interrogé sur ce départ, l'acteur s'est montré particulièrement reconnaissant et fier d'avoir pu participer à une telle aventure. "Cela a été un énorme plaisir d'incarner Dean, a-t-il notamment déclaré auprès de Deadline. Je dois remercier Shonda Rhimes, Stacy McKee, Krista Vernoff, Paris Barclay et ABC pour m'avoir autorisé à être celui qui lui a donné vie. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu travailler avec l'équipe la plus gentille, aimante et dédiée possible. Et le plus important, je remercie les fans pour leur amour envers Dean. J'espère qu'il vous a motivé à changer votre monde pour le meilleur. Soyez le changement".

De son côté, Krista Vernoff (la showrunneuse) n'a pas caché son émotion face au départ de Okieriete Onaodowan, "J'ai le coeur brisé par la perte de Dean Miller et par le fait que je ne pourrais plus écrire pour Oak". Cependant, la créatrice l'a confessé, elle est heureuse pour son ami, "Je suis une meilleure artiste et une meilleure personne grâce à notre collaboration", et est déjà impatiente de le découvrir dans ses nouveaux projets, "J'ai véritablement hâte de voir ce qu'il va désormais faire. Ca sera, j'en suis sûre, à la fois puissant, profond et courageux, comme tout ce qu'est Oak".

Bref, vous l'aurez compris, si Grey's Anatomy est souvent marquée par des dramas en coulisses, tout va bien dans le meilleur des mondes du côté de Station 19.