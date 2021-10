Grey's Anatomy : Patrick Dempsey tyran, Ellen Pompeo payée pour se taire ? Isaiah Washington balance

La sortie récente du livre How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy de Lynette Rice a levé le voile sur les coulisses de la série médicale culte... et c'était encore pire que ce que l'on pensait ! Selon les témoignages, une actrice aurait été virée à cause d'Ellen Pompeo et Patrick Dempsey aurait été écarté de la série à cause de son attitude toxique envers ses partenaires à l'écran. Et on n'a pas fini d'en apprendre !

Isaiah Washington dénonce du racisme dans les coulisses de Grey's Anatomy

Saviez-vous qu'avant Patrick Dempsey, c'était Isaiah Washington qui était considéré pour jouer Derek Shepherd ? L'acteur avait été contacté pour jouer le personnage principal masculin de Grey's Anatomy mais Ellen Pompeo avait mis un stop à cette intrigue. Malgré cela, l'acteur a bien été embauché, cette fois dans le rôle de Preston Burke. Mais il garde un souvenir amer de ses trois saisons passées dans la série. Et ça aurait débuté dès le tout premier jour : dans une interview donnée à KBLA Talk 1580 radio, l'acteur explique avoir été forcé de se raser et de couper ses dreadlocks avant le tournage. Et ce n'était que le début puiqu'Isaiah Whashington assure avoir reçu des piques.

Patrick Dempsey, un "tyran" qui l'aurait agressé

Selon l'acteur, les accusations concernant l'attitude de Patrick Dempsey seraient complètement vraies puisqu'il le compare à un "tyran". "On l'appelait Pilote Poison (...) Dès le premier jour, il n'était pas sympa" s'est souvenu l'acteur. Malgré cela, l'entente a d'abord été cordiale entre eux avant que ça ne dégénère. "Un jour il m'a dit : 'Iasiah, tu sais que les hommes blancs sont les maîtres de l'univers ?' Je lui ai dit : 'Tu crois vraiment ça ?' et il m'a répondu : 'Oui, absolument'" explique l'ex-interprète de Burke. Selon lui, Patrick Dempsey aurait même été horrible avec T.R. Knight qui jouait George. C'est d'ailleurs officiellement pour injures homophobes contre l'acteur qu'Isaiah Washington a été viré de la série. Une chose fausse selon lui : il laisse entendre qu'il a été évincé pour cacher l'attitude de Patrick Dempsey qu'il accuse même de l'avoir agressé.

Leur dispute aurait eu lieu un jour où Patrick Dempsey serait arrivé en retard sur le tournage. "Au lieu de s'excuser, il s'est énervé et m'a agressé trois fois. Physiquement. J'ai fait ce que n'importe quelle personne aurait fait : je l'ai insulté" s'est souvenu l'acteur. C'est durant cette dispute qu'il aurait dérapé et dit un mot qu'il ne pensait pas sur l'interprète de George. "Le jour où je suis parti, lors de mon dernier jour de tournage, Patrick m'a dit : 'Tu vas entrer dans l'histoire. Comme homophobe. Et moi je rentre dans l'histoire car j'ai défendu le mec gay'" déclare l'acteur.

Il accuse Ellen Pompeo d'avoir été payée pour se taire

Et ce n'est pas fini ! Isaiah Washington s'attaque aussi à Ellen Pompeo alias Meredith. Selon lui, l'actrice était jalouse de la popularité de Cristina et de Burke et explique ne pas avoir été surpris quand elle a dévoilé s'être clashée avec Denzel Washington pendant le tournage. Selon l'ex-interprète de Burke, l'actrice aurait même gardé le silence sur l'attitude de Patrick Dempsey... car elle aurait été payée. "Elle a pris 5 millions de dollars en toute discrétion pour ne pas dire au monde à quel point Patrick Dempsey était toxique et méchant" déclare l'acteur.