Grey's Anatomy : Isaiah Washington (Burke) devait jouer Derek... mais Ellen Pompeo a mis un stop

Vous avez toujours voulu en savoir plus sur Grey's Anatomy ? Le livre How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy de Lynette Rice est fait pour vous. L'autrice et journaliste y a recueilli les témoignages des stars et producteurs de la série et on a eu droit à quelques surprises comme par exemple les vraies raisons du départ de Patrick Dempsey, les révélations de Katherine Heigl ou bien pourquoi Justin Chambers a voulu quitter la série. Eh non, ce n'est pas fini !

Isaiah Washington devait jouer Derek mais...

Dans le livre, Lynette Rice a aussi reparlé des débuts de la série, plus précisément du casting. Saviez-vous qu'Isaiah Washington qui a joué Burke et a été viré après une altercation et des insultes homophobes devait, à l'origine, incarner Derek ? L'acteur avait auditionné pour le rôle qui est finalement revenu à Patrick Dempsey (retrouvez aussi les autres acteurs qui ont failli jouer dans la série médicale). Une chose que rappelle Isaiah Washington dans How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy. "Je n'avais pas auditionné pour Burke, j'avais auditionné pour le Dr Mamour" rappelle l'acteur qui explique que Shonda Rhimes voulait, à l'origine mettre en avant un personnage principal noir.

Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas eu le rôle ? A cause d'Ellen Pompeo ! "Il y a une rumeur qui dit qu'Ellen ne voulait pas de moi pour jouer son love interest car elle avait un petit ami noir. (...) J'imagine qu'elle a laissé entendre que son copain aurait un problème si elle tournait des scènes d'amour avec moi, elle était mal à l'aise avec ça" explique l'acteur qui avoue ne pas lui en vouloir. A l'époque, l'actrice était en couple avec le producteur Chris Ivery, qui est son mari depuis 2007.

Ellen Pompeo a confirmé l'info

Une chose qui est bel et bien vraie. Il y a quelques années, Ellen Pompeo avait confirmé avoir recalé l'interprète de Burke. "Je ne pensais pas qu'ils allaient vraiment mettre un couple interracial dans la série. Et je ne voulais pas de lui. Ça me touchait de trop près. J'ai dit que je voulais le petit Dempsey" s'est souvenue l'actrice dans une interview donnée au New York Post.