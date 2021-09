Grey's Anatomy : Katherine Heigl diva ? Elle met les choses au clair sur les raisons de son départ

Les révélations s'enchaînent sur Grey's Anatomy et franchement, il y a de quoi être surpris. En fin de semaine dernière, on apprenait que le départ de Patrick Dempsey alias Derek Shepherd était en partie dû à l'attitude de l'acteur qui, selon un producteur, aurait "traumatisé" certaines stars de la série. Mais ce n'est pas tout : dans un nouvel extrait du (croustillant) livre How to Save a Life : The Inside Story of Grey's Anatomy de Lynette Rice, on en apprend cette fois plus sur le départ de Katherine Heigl.

Selon de nombreuses rumeurs, l'actrice aurait quitté la série médicale après une mésentente avec la créatrice et productrice Shonda Rhimes. En cause ? Le fait que l'interprète d'Izzie ait refusé d'être nommée aux Emmy Awards pour son rôle. Mais ce n'est pas tout : l'actrice aurait aussi refusé de revenir sur le tournage ce qui aurait mené à son départ. Une chose complètement fausse selon elle.

Katherine Heigl dévoile les vraies raisons de son départ de Grey's Anatomy

Dans un nouvel extrait du livre publié par The Daily Telegraph, Katherine Heigl revient sans filtre sur les raisons de son départ de Grey's Anatomy. Et non, ce n'est pas à cause de tensions qu'elle a fait ses adieux au show en 2010. "J'ai fondé une famille et ça a tout changé. Cela a changé mon désir de travailler à temps plein" a révélé l'actrice qui a adopté sa première fille, Naleigh, en 2009. "J'ai eu un congé parental pour être une maman et ça a changé ma perspective. C'est vraiment ça qui a tout changé" ajoute l'actrice que l'on retrouve désormais dans la série de Netflix Toujours là pour toi.

Selon Katherine Heigl, elle a ensuite évoqué son désir de quitter la série à Shonda Rhimes. "J'ai attendu chez moi qu'on me dise que c'était bon, que je ne revenais pas. Les rumeurs qui disent que j'ai refusé de revenir sont totalement fausses" assure l'actrice qui ajoute : "Shonda voulait trouver un moyen pour que je puisse faire les deux (s'occuper de son enfant et jouer dans la série, ndlr) et je voulais faire les deux." Finalement, face aux complications d'emploi du temps, Katherine Heigl a préféré se retirer du show.

Elle répond aux rumeurs sur son attitude de diva

Concernant les rumeurs sur son attitude de "diva", Katherine Heigl avoue être toujours gênée par ça, même des années après. "J'ai permis que l'on me perçoive ainsi. (...) Je suis reconnaissante envers la série, comment pourrais-je ne pas l'être ?" explique la star. De son côté, un membre de la production non identifié évoque une autre raison pour le départ de Katherine Heigl : "Il y a deux côtés dans cette histoire. Katie était critiquée car elle avait une opinion, elle avait du succès, elle ne se laissait pas faire. Elle est devenue plus énorme que Patrick Dempsey mais elle n'avait pas de pénis" a confié cette source qui ajoute que Shonda Rhimes "en voulait aux acteurs qui devenaient des stars".