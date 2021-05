Toujours là pour toi saison 2 : la série Netflix avec Katherine Heigl sera de retour en 2022

Enfin une information qui a de quoi nous réjouir dans le monde des séries cette semaine. Tandis que les fans de NCIS Los Angeles et ceux de NCIS sèchent encore leurs larmes suite aux annonces de départs de certains acteurs, et que ceux qui attendaient avec impatience la version live-action de Super Nanas s'inquiètent de voir ce projet être annulé par la CW, Netflix vient d'officialiser une bonne nouvelle.

Toujours là pour toi va se poursuivre

3 mois après la mise en ligne de la saison 1, les dirigeants de la plateforme de streaming ont en effet pris la décision de renouveler Firefly Lane ("Toujours là pour toi" en VF) pour une saison 2. Pour l'heure, le nombre d'épisodes à venir n'a pas encore été communiqué, mais on sait déjà que la diffusion est programmée pour 2022.

Et du côté de l'intrigue ? Sans surprise, Katherine Heigl et Sarah Chalke seront de retour et "reprendront leurs rôles de meilleures amies alors qu'elles feront face au test ultime vis-à-vis de leur amitié et qu'elles devront gérer leurs autres relations" dixit le communiqué. Oui, c'est aussi flou que mystérieux, mais l'interprète de Kate l'a tout de même promis dans un teaser, les fans ne seront pas déçus, "On n'a pas toutes les réponses encore, mais croyez-nous : l'attente sera récompensée. On vous promet que toutes vos questions seront adressées". En attendant, vous pouvez découvrir nos théories sur la saison 2 de la série.