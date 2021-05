Les Super Nanas : la série live-action en danger ? Le pilote doit être retravaillé et retourné

Le pilote des Super Nanas en série live-action doit être de nouveau tourné

Le show qui était diffusé entre 1998 et 2005 sur Cartoon Network pourrait ne pas connaître de suite en live-action. Comme vous le savez certainement, Les Super Nanas sont adaptées dans une série en live-action. Après Winx Club qui a été adaptée en série live-action Destin : La Saga Winx sur Netflix, c'est en effet au tour d'une autre série animée culte d'être adaptée en live-action. Belle (Blossom en VO) alias la rose, Bulle (Bubbles en VO) alias la bleue et Rebelle (Buttercup en VO) alias la verte seront donc de retour. Sauf que le projet sur Les Super Nanas (Powerpuff Girls en VO) semble en danger. Selon TVLine, le pilote commandé par la chaîne américaine CW ne conviendrait pas et devrait être retravaillé et retourné.

"Le pilote de la série", soit le premier épisode de la saison 1, "est retravaillé et redéveloppé en dehors du cycle (c'est-à-dire pas à temps pour l'automne 2021)" a ainsi annoncé le média. En clair, il devrait y avoir du retard pour la date de diffusion.

Et le casting des Super Nanas, composé de Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.) qui jouera Belle, Dove Cameron (Descendants) qui incarnera Bulle, Yana Perrault (Broadway) qui interprétera Rebelle ou encore Donald Faison (Scrubs) qui fera le Professeur Utonium vont repartir en tournage pour refaire des scènes du pilote.

Le casting reste le même

Mais le site a précisé que, même si le pilote ne serait donc pas assez bien, aucun membre du casting ne sera viré. "Les quatre personnages principaux de la série en live-action", c'est-à-dire Chloe Bennet, Dove Cameron, Yana Perrault et Donald Faison font toujours partie du projet, "ainsi que d'autres acteurs". "Et les scénaristes / producteurs resteront tous impliqués dans le projet" également, à savoir Heather Regnier (Veronica Mars, iZombie) et Diablo Cody (Juno, Jennifer's Body) qui sont scénaristes et productrices, et le producteur Greg Berlanti, le boss du ArrowVerse.

Les Super Nanas sont toujours autant appréciées, plus de 20 ans après le premier épisode de la série animée à la télé. Les super-héroïnes avaient eu deux adaptations : un film en 2002 et un animé en 2005. Sans oublier les nombreuses collabs, comme Les Super Nanas x Champion ou encore la ligne de maquillage à l'effigie des héroïnes.