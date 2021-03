Les Super Nanas en série live-action : Chloe Bennet et Dove Cameron au casting

Des héroïnes différentes

Ici, Belle - qui était auparavant la "petite miss parfaite aussi courageuse que consciencieuse", apparaîtra comme "anxieuse et isolée", marquée par ses "traumatismes refoulés de sa vie d'avant", même si elle tentera de "redevenir la meneuse qu'elle était autrefois, mais à sa manière cette fois".

De son côté, Bulle apparaîtra comme extrêmement cynique. Si son naturel joyeux et optimiste brillera toujours, son "charme extérieur cachera en réalité une dureté et un état d'esprit inattendus". A dire vrai, elle devrait être "plus intéressée par l'idée de retrouver sa renommée d'avant que de sauver le monde" au moment de retrouver ses partenaires.

Enfin, Rebelle sera tout l'inverse de Bulle. "Plus sensible que ce qu'elle peut laisser entendre", elle aura du mal à retrouver cette ambiance Super Nanas après avoir passé ses débuts d'adulte à "oublier son identité d'héroïne et à vivre une vie d'anonyme".

On n'est pas encore hypé, mais on est intrigué !