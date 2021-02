Après Winx Club, les Super Nanas vont aussi avoir droit à leur propre série live-action

Après avoir renouvelé une douzaine de ses séries habituelles comme The Flash, Legacies ou Riverdale, la CW a décidé de passer à l'offensive en apportant un peu de fraîcheur au sein de sa grille de programmes. C'est TVLine qui vient d'annoncer la nouvelle, la célèbre série d'animation Les Supers Nanas va donc bientôt revenir sur nos écrans.

Des Supers Nanas déprimées vont débarquer

Le twist ? A l'instar de Winx sur Netflix, il s'agira ici d'une adaptation en live-action. Et forcément, afin de rendre ce projet plus intéressant aux yeux d'un public adulte, nos trois héroïnes préférées ne ressembleront plus du tout à ce qu'elles étaient à l'époque de Cartoon Network.

Au programme ? "Ces jeunes filles seront désormais dans leur vingtaine et pleines de désillusions, frustrées d'être passées à côté de leur enfance à force d'avoir combattu le crime" dévoile ainsi le synopsis, qui ajoute ensuite, "Vont-elles alors accepter de se réunir à nouveau maintenant que le monde a plus que jamais besoin d'elles ?"

On ne sait pas si Belle, Bulle et Rebelle auront toujours des yeux aussi imposants dans cette version des Supers Nanas écrites par Heather Regnier (Veronica Mars, Sleepy Hollow) et Diablo Cody (Juno, The United States of Tara), mais ce projet - qui devrait être totalement opposé au cultissime dessin animé, ne fait clairement pas rêver.

Nouvelle série super-héroïque

Mais ce n'est pas tout, la CW a également d'autres projets de séries dans les cartons. Ainsi, c'est Naomi - adaptée des comics du même titre de DC, qui devrait avoir le droit à son adaptation chapeautée par Ava DuVernay (Queen Sugar, When They See Us) et Jill Blakenship (Arrow).

Pour ceux qui ne connaitraient pas cette oeuvre, sachez que l'histoire suivra "l'aventure d'une jeune adolescente qui va partir de sa petite ville isolée pour se rendre aux confins... du multiverse." Et pour cause, c'est à la suite "d'un événement surnaturel qui frappera sa ville natale que Naomi va découvrir quelque chose qui va bouleverser nos croyances concernant les super-héros". Intriguant sur le papier, reste à voir si on ne frôlera pas l'overdose de projets super-héroïques sur la CW, elle qui s'occupe déjà du Arrowverse.

Un reboot inattendu des 4400

Enfin, grosse surprise, la chaîne américaine va également nous replonger dans le passé d'ici quelques mois. La raison ? Elle vient de commander une saison 1 d'un reboot de Les 4400, cette série emblématique des années 2000 portée notamment à l'époque par Joel Gretsch, Megalyn Echikunwoke ou encore Mahershala Ali.

Sans surprise, l'histoire devrait rappeler quelques souvenirs aux téléspectateurs, puisque cette nouvelle fiction mettra en scène 4400 humains qui, après avoir disparu sans laisser de trace au cours des cent dernières années, vont réapparaître tous ensemble en même temps. Le twist ? Ils n'auront physiquement pas changé, mais ils reviendront avec quelques évolutions. De quoi forcément surprendre leurs proches et inquiéter le gouvernement qui va rapidement s'inquiéter de cet événement.

S'il est vrai que l'annulation précoce des 4400 avait frustré tous les fans en 2007, la production de ce reboot interroge aujourd'hui. Après tout, NBC diffuse déjà Manifest, qui possède un concept plus ou moins similaire...