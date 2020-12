Manifest saison 3 : tout ce que l'on sait déjà sur la suite de la série

Les passagers peuvent-ils survivre à leur date de mort ?

La mort et la "résurrection" de Zeke vont évidemment avoir un impact important sur la suite de Manifest. Cela signifie-t-il que tous les passagers peuvent survivre à leur date de mort, prévue pour le 2 juin 2024 ? Interrogé par TVGuide, Jeff Rake a expliqué que nos héros vont explorer cette théorie. "Ben et Michaela à la fin de la saison 2 pensent qu'ils ont une directive claire : suivre les appels et ils peuvent survivre. Ben qui est le mathématicien, l'esprit scientifique, va essayer de confirmer cette théorie tout en faisant passer le mot à de plus en plus de passagers" a teasé le créateur du show.

Le mystère du morceau d'avion

L'autre gros moment du final est l'apparition d'un morceau du vol 828 dans l'océan. Comment est-ce possible alors que le vol s'est bien posé à New York et a explosé après ? Cette question sera au centre de la saison 3 puisque l'information va être rendue publique et le monde entier va se passionner pour cette nouvelle révélation. "Si c'est vraiment une pièce de l'avion, c'est une impossibilité métaphysique. Il ne peut pas être à deux endroits au même moment. Il ne peut pas avoir explosé et en même temps ne pas avoir exploser. Cela va créer toutes sortes de théories et rouvrir la boîte de Pandore : est-ce-que les passagers sont vraiment eux-mêmes ? (...) Et si ce n'est pas le cas, qui sont-ils ? Ce sera l'enquête qui durera tout au long de la saison 3" prévient Jeff Rake. TROP DE SUSPENSE.