Les Super Nanas : la série bientôt adaptée en live-action sous forme de suite

Les Super Nanas bientôt en version live-action

Vous vous rappelez de Bulle, Belle et Rebelle, "filles" du professeur Utonium qui, grâce à l'agent chimique X, ont des super-pouvoirs qui leur permettent de combattre le crime ? La série animée Les Super Nanas, The Powerpuff Girls en version originale, avait commencé à être diffusée en 1998 sur Cartoon Network. Et bonne nouvelle pour les fans, elle devrait bientôt être de retour en live-action. Une série serait en préparation d'après Variety, qui a révélé que le projet "est en cours de développement pour la CW".

Après la collab girly et streetwear avec Champion et une collection de maquillage avec la marque coréenne Peripera, Les Super Nanas seront donc de retour sur le petit écran. Il s'agit qu'un sequel, une suite, à la série animée que vous regardiez étant enfants : "Dans la version actualisée de la série, les super-héroïnes sont maintenant des vingtenaires qui n'apprécient pas d'avoir perdu leur enfance à cause de la lutte contre le crime. Accepteront-elles de se réunir maintenant que le monde a plus que jamais besoin d'elles ?".

Un projet avec la scénariste de Juno

Qui se chargera de l'écriture et de la production de cette série Les Super Nanas en live-action ? "Le projet a été conçu par les scénaristes et producteurs exécutifs Heather Regnier et Diablo Cody. Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden seront les producteurs exécutifs via Berlanti Productions. La Warner Bros. Television assurera la production" a précisé le média américain.

Pur rappel, Heather Regnier et Diablo Cody, qui seront donc à l'origine de ce nouveau show, sont assez connus à la télévision et au cinéma. La première a été scénariste pour la saison 4 de Veronica Mars, mais aussi pour les séries iZombie, Falling Skies, SMILF ou encore Sleepy Hollow. La deuxième a quant à elle été scénariste pour les films Juno, Jennifer's Body, Young Adult et pour la série United States of Tara.