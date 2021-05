NCIS saison 18 : Emily Wickersham (Bishop) quitte la série, l'actrice confirme son départ

Avant même que NCIS ne soit renouvelée pour une saison 19, tous les fans craignaient de voir Mark Harmon (Gibbs) quitter la série. Finalement, alors que le comédien a récemment accepté de renouveler son contrat pour une année supplémentaire, c'est un autre membre du casting qui a décidé de prendre la porte cette année. Comme on a pu le découvrir dans l'épisode 16 (le dernier de la saison 18) diffusé ce mardi 25 mai 2021, c'est Emily Wickersham (Bishop) qui a fait ses adieux.

Bishop quitte NCIS

Dans le final de cette saison 18, il a en effet été révélé que Bishop avait volontairement fait fuiter un dossier classifié de la NSA. Et plutôt que de mentir à Vance pour se protéger, l'agent de Gibbs a tout de suite avoué être à l'origine de cette trahison, qui avait pour but de dévoiler la vérité sur les agissements de l'organisation qui utiliserait des réfugiés syriens pour traquer des trafiquants.

Une situation WTF et improbable sortie de nul part ? Oui, mais à raison. Et pour cause, on a ensuite appris que Bishop avait volontairement grillé sa carrière au sein du NCIS afin de pouvoir mener une opération sous-couverture pour le compte de Odette (l'alliée de Ziva). Un secret bien gardé, cependant découvert par Torres. Et forcément, quand l'agent incarné par Wilmer Valderrama a confronté Bishop sur cette situation, l'émotion était intense. La raison ? On a eu la confirmation que les deux vivaient une histoire dans le secret ("Je n'avais pas prévu pour nous deux" dixit Ellie + un baiser) mais que, la faute à cette mission à durée indéterminée, leur relation va en prendre un coup. Comme l'a confirmé l'héroïne, elle ne sait pas quand elle pourra un jour réapparaître et tout avouer.

Emily Wickersham confirme son départ

Faut-il alors comprendre qu'il s'agit d'un faux départ imaginé pour faire office de cliffhanger ? Que Bishop va en réalité revenir dans l'intrigue au cours de la saison 19 ? Si cela a déjà été fait plusieurs fois par le passé, la réponse est malheureusement "non".

Sur son compte Instagram, Emily Wickersham a confirmé nos craintes : elle quitte réellement la série et ce scénario a donc été imaginé pour faire partir son personnage de façon crédible. Après avoir mis en ligne quelques photos de tournage, la comédienne a posté un joli message afin de rendre hommage à toute l'équipe, "Porter cette casquette et cette veste... Quelle aventure géniale cela a été. Ce casting, cette équipe... ce sont les meilleurs. Je ne pourrais jamais trouver assez de compliments concernant ce groupe avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant près de 8 ans et 172 épisodes. J'ai eu la chance de faire partie d'une série où j'ai pu me dévoiler, jouer, rire et apprendre aux côtés de gens formidables. Un moment de ma vie que je n'oublierai jamais. Merci CBS et NCIS de m'avoir inclue dans une partie de l'histoire de la télévision".

Bien évidemment, la comédienne pourrait simplement mentir afin de garder la surprise pour l'an prochain. Cependant, si l'on se fie aux réactions des acteurs de la série comme Diona Reasonover (Kasie) "Merci pour tout, mon amie" ou Brian Dietzen (Palmer) "Tellement fier de toi mon amie. Tu vas tellement me manquer sur le plateau. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire ensuite. Quoi qu'il en soit, je serais le premier devant", on se dit que ce départ semble bien réel...