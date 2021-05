NCIS Los Angeles saison 12 : double départ surprise ! Deux acteurs quittent la série pour le final

Deux personnages quittent NCIS Los Angeles

Après le sourire, place aux larmes. Quelques semaines seulement après l'annonce du renouvellement de NCIS Los Angeles pour une saison 13, c'est une mauvaise nouvelle qui vient d'être officialisée : les prochains épisodes se feront sans deux acteurs emblématiques de la série policière de CBS.

Ce dimanche 23 mai 2021, à l'occasion de la diffusion de l'épisode 18 de la saison 12, qui en était également le dernier, les créateurs ont mis en scène les départs de Eric Beale (Barrett Foa) et Nell Jones (Renée Felice Smith). De quelle façon ? Rassurez-vous, les personnages n'ont pas été tués (comme c'est souvent le cas dans cet univers). Au contraire, Eric a tout simplement reçu un financement important afin de lui permettre de développer la technologie du Kaleidoscope en direct de... Tokyo. Et, alors que l'on imaginait Nell devenir la "nouvelle Hetty", cette dernière a finalement choisi de suivre Eric au Japon en devenant son bras droit.

Des départs logiques... et temporaires ?

Deux départs extrêmement difficiles à accepter pour les fans (Eric était présent depuis la saison 1, tandis que Nell avait été introduite dès la saison 2), mais également peu surprenants. Cela faisait en effet déjà près de deux saisons que Barrett Foa et Renée Felice Smith étaient moins présents à l'écran, la faute à de nouveaux projets personnels.

Interrogé à ce sujet par TVLine, R. Scott Gemmill (le showrunner) a d'ailleurs laissé entendre que les futures absences de Eric et Nell n'étaient pas réellement de sa propre volonté, mais bien liées aux envies d'ailleurs des acteurs, "Renée et Barrett ont fait partie de cette série pendant si longtemps, et ce sont tous les deux des personnes très ambitieuses qui aspirent à réaliser d'autres projets de leur côté. On leur offre donc le temps nécessaire pour les accomplir".

De quoi comprendre que ces départs ne seraient finalement pas définitifs ? Absolument. Le showrunner l'a rappelé, la porte est déjà ouverte au retour des héros quand les acteurs se sentiront prêts, "Il y a d'ailleurs un petit clin d'oeil dans le final, quand Nell dit qu'elle va se sentir seule à Tokyo avec Eric et qu'elle se donne 6 semaines avant de revenir. On verra bien ce qu'il va se passer".

Il est évidemment peu probable de revoir Eric et Nell au bout de seulement six semaines, mais cela suffit à faire passer le message que le duo ne devrait pas s'éterniser en Asie.